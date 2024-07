Mỗi ngày có khoảng 30 người tử vong vì tai nạn giao thông

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông trên cả nước tăng vọt, đặc biệt là ở đường bộ và đường sắt. Trung bình mỗi ngày xảy ra khoảng 67 vụ tai nạn giao thông khiến khoảng 29 người chết.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong tháng 6, trên cả nước đã xảy ra gần 1.900 vụ tai nạn giao thông, làm chết 849 người và làm bị thương 1.373 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn tăng 140 vụ, giảm 92 người chết, tăng 194 người bị thương.

Tính trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 12.320 vụ tai nạn giao thông (tăng 1.841 vụ so với cùng kỳ năm ngoái), làm chết 5.255 người (giảm 702 người), số người bị thương có gần 9.600 người (tăng 2.707 người).

Số vụ tai nạn giao thông của trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt tăng mạnh nhất. Theo đó, đường bộ xảy ra 12.225 vụ tai nạn (tăng hơn 1.800 vụ) làm chết gần 5.200 người, bị thương hơn 9.580 người.

Đường sắt xảy ra 66 vụ (tăng 7 vụ), làm chết 48 người, bị thương 10 người. Đường thủy xảy ra 27 vụ, làm chết 15 người, bị thương 5 người. Đường hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam cũng nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 42 sự cố mức D. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 1 tai nạn mức A, tăng 3 sự cố mức D, giảm 2 sự cố mức C.

Trong đó có 26 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 2 sự cố do chim va đập tàu bay, 13 sự cố do con người, 1 sự cố do tàu bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác.