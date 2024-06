Đại hội cổ đông Quốc Cường Gia Lai bất thành vì tổng giám đốc vắng mặt

TPO - Bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - vắng mặt tại cuộc họp đại hội cổ đông 2024 vì lý do sức khỏe. Con gái bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng không tham dự vì lý do cá nhân. Hai cá nhân này là cổ đông lớn, nắm 51,3% vốn điều lệ Quốc Cường Gia Lai nên đại hội không thể tiến hành.