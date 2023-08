CEO Quốc Cường Gia Lai nhận lương 10 triệu đồng/tháng nhưng cho công ty vay gần 100 tỷ

TPO - Bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - cho QCG mượn số tiền 95 tỷ đồng trong quý II. So với quý I/2023, số tiền bà Loan cho công ty mượn tăng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, lương tháng của bà Loan tại QCG là 10 triệu đồng/tháng.

Trong quý II năm nay, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu thuần của QCG giảm 91% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 45 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong 3 tháng qua, Quốc Cường Gia Lai không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ bất động sản, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 475 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến doanh thu quý II của QCG giảm mạnh là do thị trường bất động sản khó khăn, số lượng giao dịch suy giảm, nhu cầu mua tiếp tục ở mức thấp nên trong kỳ phát sinh doanh thu từ mảng bất động sản. Ngoài ra, giá bán mủ cao su thời điểm hiện tại cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước, góp phần khiến doanh thu giảm.

Sau khi trừ các chi phí, Quốc Cường Gia Lai lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong 3 tháng qua. Trong quý I năm nay, QCG chỉ lãi hơn 1 tỷ đồng. Như vậy, công ty lỗ ròng hơn 10 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi gần 29 tỷ đồng.

Tại 30/6, tổng tài sản của QCG gần 9.700 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho 7.000 tỷ đồng. Còn tiền mặt còn hơn 25 tỷ đồng (giảm 67% so với cùng kỳ) và phải thu ngắn hạn 417 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ). Tổng nợ phải trả của QCG giảm 5%, còn hơn 5.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đang cho QCG mượn số tiền 95 tỷ đồng. So với quý I/2023, số tiền bà Loan cho công ty mượn tăng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị QCG là 10 triệu đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát nhận lương 7 triệu đồng/tháng. Tại QCG, bà Nguyễn Thị Như Loan đang giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc sẽ nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Ngoài bà Loan, còn có các công ty và cá nhân khác cho QCG mượn tiền. Tổng số tiền QCG đang mượn các tổ chức cá nhân là hơn 675 tỷ đồng. Cụ thể, ông Lại Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai cho mượn hơn 26 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với 31/3. Bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái ông Hà cho mượn 23,4 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng. Ông Lầu Đức Duy, con rể bà Như Loan cho mượn gần 96 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với cuối quý I/2023.

Trong khi đó, số tiền mà các pháp nhân liên quan cho QCG mượn hầu như không thay đổi nhiều so với cuối quý I/2023. Cụ thể, Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc cho QCG mượn 272 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà Phạm Gia cho mượn gần 153 tỷ đồng, Công ty CP LYN Property cho mượn gần 13 tỷ đồng.