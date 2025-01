Nhu cầu tiêu thụ điện dịp Tết giảm 50-60%

TPO - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết đang xây dựng phương án vận hành điện an toàn, tin cậy, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu thụ điện trong khoảng thời gian này thường giảm thấp nhất trong năm, chỉ khoảng 50-60% so với bình thường.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, theo quy luật hàng năm, dịp Tết Nguyên đán là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ điện của cả nước giảm thấp nhất trong năm, phụ tải trong các ngày Tết chỉ khoảng 50-60% so với các ngày làm việc, đặc biệt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài liên tục trong 9 ngày từ 25/1 - 2/2.

Bên cạnh đó, dự báo tổng công suất phát của các nguồn năng lượng tái tạo có thể lên đến trên 18.000MW vào các giờ thấp điểm trưa, lượng công suất này có thể gần bằng công suất tiêu thụ của toàn hệ thống điện quốc gia vào các giờ thấp điểm trưa các ngày Mùng 1 đến Mùng 3 Tết.

Với đặc điểm nhu cầu tiêu thụ điện giảm thấp, nhiều tổ máy phát điện phải ngừng, giảm công suất theo nhu cầu tiêu thụ điện, Công ty NSMO nhận định công tác vận hành hệ thống điện trong thời gian nghỉ Tết sẽ gặp một số khó khăn như: Mức tiêu thụ điện giảm thấp dẫn đến nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu phụ tải; điện áp trên lưới điện tăng cao; quán tính hệ thống điện giảm thấp; dự phòng điều tần giảm thấp, huy động đảm bảo cấp nước hạ du các nhà máy thủy điện.

Do vậy, việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, NSMO đã tính toán, ban hành phương thức vận hành dịp Tết Nguyên đán với mục tiêu đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, không xảy ra quá tải các phần tử trên hệ thống điện, không bị thừa công suất trong các giờ thấp điểm và đủ công suất trong chế độ cao điểm...

NSMO đã phối hợp với các đơn vị trong việc chuẩn bị các phương án bảo đảm cung cấp điện, với độ sẵn sàng cao nhất, đảm bảo các thiết bị, tổ máy vận hành an toàn, đồng thời quán triệt tuân thủ tuyệt đối lệnh điều độ của các cấp điều độ có quyền điều khiển để vận hành và xử lý các sự cố, bất thường trên hệ thống điện tuân thủ quy định hiện hành.