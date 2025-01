Công ty Điện lực Đắk Nông dành hơn 750 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội

Trong năm 2024, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) dành hơn 750 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, trong đó có trao quà cho bà con khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, PC Đắk Nông đã đến trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk B’lao (huyện Đắk G’long) và phường Nghĩa Đức (TP Gia Nghĩa).

Tại chương trình, PC Đắk Nông đã trao tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết khác như dầu ăn, nước mắm, đường... Tổng giá trị của đợt tặng quà là 60 triệu đồng.

Nhận được những suất quà ý nghĩa trước thềm năm mới, các hộ dân vui vẻ phấn khởi. Đây là nguồn động viên, sẻ chia, hỗ trợ người dân đón Tết đầm ấm.

Thời gian qua, PC Đắk Nông luôn đồng hành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2024, PC Đắk Nông thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa tại địa phương với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn vui Xuân đón Tết, PC Đắk Nông khuyến cáo người dân cẩn trọng trong việc trang trí, lắp hộp đèn, biển quảng cáo, dựng cây nêu… để tránh vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tai nạn điện. Không trèo lên cột điện, không thả diều, bóng bay, bắn pháo kim tuyến, pháo hoa gần đường dây điện; không vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện; không sử dụng công trình lưới điện vào những mục đích khác…