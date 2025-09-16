Từ bệnh nhân ung thư thành ‘sứ giả hi vọng’ trên đường chạy Hành trình tiếp sức

TPO - Giải chạy “Hành trình tiếp sức” 2025 vừa được Bệnh viện K khởi động, mang theo thông điệp sẻ chia và niềm tin cho cộng đồng, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia. Trong đó nổi bật là hành trình đặc biệt của một người đàn ông mang trong mình căn bệnh ung thư phổi nhưng đã trở thành chiến binh thực thụ trên đường chạy - minh chứng sống động cho sức mạnh niềm tin và khát vọng sống, khát vọng cống hiến.

Trong hàng ngàn vận động viên đăng kí giải chạy “Hành trình tiếp sức 2025" dự kiến diễn ra ngày 12/10 tới đây tại Hà Nội, có một gương mặt đặc biệt được nhiều người chờ đón. Ông là Nguyễn Tiến Phúc, người bảo vệ giản dị nhưng mang trong mình câu chuyện phi thường: từ bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn III trở thành “sứ giả” truyền cảm hứng sống lạc quan, bền bỉ.

Hành trình chống chọi với ung thư phổi

Năm 2017, khi mới ngoài 50 tuổi, ông Phúc bắt đầu trải qua những cơn ho dai dẳng, mệt mỏi kéo dài. Lần đầu đến khám tại Bệnh viện K, ông nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn III – một tin dữ có thể khiến bất kì ai gục ngã.

Nhưng thay vì tuyệt vọng, ông chọn đối diện. Ngay trong tháng 7/2017, ông được phẫu thuật cắt một bên phổi tại khoa Ngoại Lồng ngực, sau đó trải qua nhiều đợt hóa chất, điều trị miễn dịch đầy gian nan. Mỗi đợt truyền dịch, mỗi lần mệt lả vì tác dụng phụ, ông lại tự nhủ: “Còn sống là còn cơ hội. Tôi phải kiên cường vì gia đình, vì chính mình”.

Ông kể, kí ức về những ngày nằm viện vẫn luôn in sâu với hình ảnh các y bác sĩ miệt mài bên giường bệnh, những lời động viên nhẹ nhàng, sự kiên nhẫn của điều dưỡng. Từ đó, trong ông nhen lên một tình cảm đặc biệt, ấy là tình yêu, sự biết ơn và cả khát vọng được sống, được cống hiến cho nơi đã cứu sống mình.

Từ bệnh nhân ung thư phổi ông Nguyễn Tiến Phúc trở thành người truyền cảm hứng trên đường chạy.

Từ bệnh nhân thành người giữ gìn bình yên cho bệnh viện

Tháng 12/2017, chỉ vài tháng sau khi hồi phục bước đầu, ông Phúc được Bệnh viện K tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ tại khoa Khám bệnh Yêu cầu. Công việc tưởng chừng giản dị nhưng ông coi như một sứ mệnh.

Suốt 8 năm qua, bất kể nắng mưa, ông vẫn đều đặn có mặt từ sáng sớm, tận tâm hướng dẫn bệnh nhân, giữ gìn trật tự, chăm sóc cây xanh, lau chùi ghế đá, sắp xếp bàn ghế gọn gàng. Với ông, từng nụ cười, từng lời chỉ dẫn nhẹ nhàng cũng có thể giúp một người bệnh bớt căng thẳng trước giờ khám.

Ở tuổi ngoài 60, sống xa con cháu, ông coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai. Các bác sĩ, điều dưỡng trở thành đồng nghiệp, là gia đình tinh thần của ông. “Nơi này từng cứu sống tôi, giờ tôi muốn góp sức nhỏ bé để bệnh nhân khác cảm thấy an tâm hơn”, ông chia sẻ.

Một bệnh nhân thường xuyên điều trị tại khoa Khám bệnh Yêu cầu xúc động nói: “Chú Phúc hiền lành, tận tình và luôn động viên mọi người. Ở tuổi chú mà vẫn làm việc đều đặn, lại từng vượt qua ung thư, thật sự là tấm gương truyền cảm hứng”.

Sau thời gian điều trị bạo bệnh, đến với đường chạy khiến ông Phúc khỏe mạnh và được BV K nhận làm bảo vệ.

Lan tỏa hi vọng từ những bước chạy

Không dừng lại ở công việc bảo vệ, ông Phúc còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tham gia giải chạy “Hành trình tiếp sức 2024”. Ở đó, ông đã hoàn thành chặng đường đầy nghị lực và giành giải “Vận động viên lớn tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc”.

Khoảnh khắc ông cán đích trong sự cổ vũ vang dội là hình ảnh khó quên. Đó không chỉ là chiến thắng thể thao, mà còn là chiến thắng của niềm tin, của ý chí vượt qua số phận.

Chính vì vậy, ngay khi giải chạy “Hành trình tiếp sức 2025” khởi động, ông Phúc lập tức đăng kí.

Giải chạy không chỉ dành cho những người yêu thể thao mà còn là cơ hội cho bệnh nhân ung thư chứng minh rằng chúng tôi cũng có thể sống khỏe, sống ý nghĩa. Tôi muốn tiếp tục chạy, để tiếp thêm niềm tin cho những ai đang trên hành trình chống chọi bệnh tật. Ông Phúc nói

Mỗi vận động viên là một “sứ giả”

“Hành trình tiếp sức 2025” dự kiến thu hút hàng ngàn vận động viên đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề. Mỗi bước chạy còn góp phần gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Lãnh đạo Bệnh viện K nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mỗi người tham gia giải không đơn thuần là một vận động viên, mà là một “sứ giả” mang thông điệp sẻ chia, kết nối yêu thương, khẳng định rằng ung thư không đồng nghĩa với dấu chấm hết”.

Chính trong không khí sôi động đó, câu chuyện của ông Phúc trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt. Từ bệnh nhân tưởng như mất tất cả, ông đã hồi sinh với trái tim tràn đầy yêu thương và bước chân bền bỉ.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K khẳng định, tái hòa nhập công việc và duy trì hoạt động thể chất là mục tiêu quan trọng trong chăm sóc toàn diện bệnh nhân ung thư.Trường hợp của ông Phúc cho thấy khi có sự can thiệp y tế kịp thời, cộng với tinh thần lạc quan và rèn luyện thể chất, bệnh nhân hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

GS.TS Lê Văn Quảng (ngoài cùng bên trái), Giám đốc BV K trao thưởng cho vận động viên đặc biệt Nguyễn Tiến Phúc.

"Ung thư không phải là bản án tử. Điều quan trọng là bệnh nhân giữ vững niềm tin, kiên trì điều trị và sống tích cực” - một bác sĩ từng điều trị cho ông Phúc chia sẻ

Câu chuyện của người bảo vệ Nguyễn Tiến Phúc giờ đây không chỉ là kí ức của riêng ông, mà trở thành lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: sức mạnh của niềm tin và ý chí có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh.

Trong ngày 12/10 tới, khi ông cùng hàng ngàn người khác xuất phát tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, chắc chắn sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo. Không chỉ để cổ vũ cho một vận động viên, mà để chiêm ngưỡng biểu tượng sống của nghị lực và nhân văn.