Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Từ bệnh nhân ung thư thành ‘sứ giả hi vọng’ trên đường chạy Hành trình tiếp sức

Hà Minh

TPO - Giải chạy “Hành trình tiếp sức” 2025 vừa được Bệnh viện K khởi động, mang theo thông điệp sẻ chia và niềm tin cho cộng đồng, thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia. Trong đó nổi bật là hành trình đặc biệt của một người đàn ông mang trong mình căn bệnh ung thư phổi nhưng đã trở thành chiến binh thực thụ trên đường chạy - minh chứng sống động cho sức mạnh niềm tin và khát vọng sống, khát vọng cống hiến.

Trong hàng ngàn vận động viên đăng kí giải chạy “Hành trình tiếp sức 2025" dự kiến diễn ra ngày 12/10 tới đây tại Hà Nội, có một gương mặt đặc biệt được nhiều người chờ đón. Ông là Nguyễn Tiến Phúc, người bảo vệ giản dị nhưng mang trong mình câu chuyện phi thường: từ bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn III trở thành “sứ giả” truyền cảm hứng sống lạc quan, bền bỉ.

Hành trình chống chọi với ung thư phổi

Năm 2017, khi mới ngoài 50 tuổi, ông Phúc bắt đầu trải qua những cơn ho dai dẳng, mệt mỏi kéo dài. Lần đầu đến khám tại Bệnh viện K, ông nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn III – một tin dữ có thể khiến bất kì ai gục ngã.

Nhưng thay vì tuyệt vọng, ông chọn đối diện. Ngay trong tháng 7/2017, ông được phẫu thuật cắt một bên phổi tại khoa Ngoại Lồng ngực, sau đó trải qua nhiều đợt hóa chất, điều trị miễn dịch đầy gian nan. Mỗi đợt truyền dịch, mỗi lần mệt lả vì tác dụng phụ, ông lại tự nhủ: “Còn sống là còn cơ hội. Tôi phải kiên cường vì gia đình, vì chính mình”.

Ông kể, kí ức về những ngày nằm viện vẫn luôn in sâu với hình ảnh các y bác sĩ miệt mài bên giường bệnh, những lời động viên nhẹ nhàng, sự kiên nhẫn của điều dưỡng. Từ đó, trong ông nhen lên một tình cảm đặc biệt, ấy là tình yêu, sự biết ơn và cả khát vọng được sống, được cống hiến cho nơi đã cứu sống mình.

bao-ve-2.jpg
Từ bệnh nhân ung thư phổi ông Nguyễn Tiến Phúc trở thành người truyền cảm hứng trên đường chạy.

Từ bệnh nhân thành người giữ gìn bình yên cho bệnh viện

Tháng 12/2017, chỉ vài tháng sau khi hồi phục bước đầu, ông Phúc được Bệnh viện K tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ tại khoa Khám bệnh Yêu cầu. Công việc tưởng chừng giản dị nhưng ông coi như một sứ mệnh.

Suốt 8 năm qua, bất kể nắng mưa, ông vẫn đều đặn có mặt từ sáng sớm, tận tâm hướng dẫn bệnh nhân, giữ gìn trật tự, chăm sóc cây xanh, lau chùi ghế đá, sắp xếp bàn ghế gọn gàng. Với ông, từng nụ cười, từng lời chỉ dẫn nhẹ nhàng cũng có thể giúp một người bệnh bớt căng thẳng trước giờ khám.

Ở tuổi ngoài 60, sống xa con cháu, ông coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai. Các bác sĩ, điều dưỡng trở thành đồng nghiệp, là gia đình tinh thần của ông. “Nơi này từng cứu sống tôi, giờ tôi muốn góp sức nhỏ bé để bệnh nhân khác cảm thấy an tâm hơn”, ông chia sẻ.

Một bệnh nhân thường xuyên điều trị tại khoa Khám bệnh Yêu cầu xúc động nói: “Chú Phúc hiền lành, tận tình và luôn động viên mọi người. Ở tuổi chú mà vẫn làm việc đều đặn, lại từng vượt qua ung thư, thật sự là tấm gương truyền cảm hứng”.

bao-ve.jpg
Sau thời gian điều trị bạo bệnh, đến với đường chạy khiến ông Phúc khỏe mạnh và được BV K nhận làm bảo vệ.

Lan tỏa hi vọng từ những bước chạy

Không dừng lại ở công việc bảo vệ, ông Phúc còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tham gia giải chạy “Hành trình tiếp sức 2024”. Ở đó, ông đã hoàn thành chặng đường đầy nghị lực và giành giải “Vận động viên lớn tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc”.

Khoảnh khắc ông cán đích trong sự cổ vũ vang dội là hình ảnh khó quên. Đó không chỉ là chiến thắng thể thao, mà còn là chiến thắng của niềm tin, của ý chí vượt qua số phận.

Chính vì vậy, ngay khi giải chạy “Hành trình tiếp sức 2025” khởi động, ông Phúc lập tức đăng kí.

Giải chạy không chỉ dành cho những người yêu thể thao mà còn là cơ hội cho bệnh nhân ung thư chứng minh rằng chúng tôi cũng có thể sống khỏe, sống ý nghĩa. Tôi muốn tiếp tục chạy, để tiếp thêm niềm tin cho những ai đang trên hành trình chống chọi bệnh tật.

Ông Phúc nói

Mỗi vận động viên là một “sứ giả”

“Hành trình tiếp sức 2025” dự kiến thu hút hàng ngàn vận động viên đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề. Mỗi bước chạy còn góp phần gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Lãnh đạo Bệnh viện K nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mỗi người tham gia giải không đơn thuần là một vận động viên, mà là một “sứ giả” mang thông điệp sẻ chia, kết nối yêu thương, khẳng định rằng ung thư không đồng nghĩa với dấu chấm hết”.

Chính trong không khí sôi động đó, câu chuyện của ông Phúc trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt. Từ bệnh nhân tưởng như mất tất cả, ông đã hồi sinh với trái tim tràn đầy yêu thương và bước chân bền bỉ.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K khẳng định, tái hòa nhập công việc và duy trì hoạt động thể chất là mục tiêu quan trọng trong chăm sóc toàn diện bệnh nhân ung thư.Trường hợp của ông Phúc cho thấy khi có sự can thiệp y tế kịp thời, cộng với tinh thần lạc quan và rèn luyện thể chất, bệnh nhân hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

bao-ve-1.jpg
GS.TS Lê Văn Quảng (ngoài cùng bên trái), Giám đốc BV K trao thưởng cho vận động viên đặc biệt Nguyễn Tiến Phúc.

"Ung thư không phải là bản án tử. Điều quan trọng là bệnh nhân giữ vững niềm tin, kiên trì điều trị và sống tích cực” - một bác sĩ từng điều trị cho ông Phúc chia sẻ

Câu chuyện của người bảo vệ Nguyễn Tiến Phúc giờ đây không chỉ là kí ức của riêng ông, mà trở thành lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: sức mạnh của niềm tin và ý chí có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh.

Trong ngày 12/10 tới, khi ông cùng hàng ngàn người khác xuất phát tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, chắc chắn sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo. Không chỉ để cổ vũ cho một vận động viên, mà để chiêm ngưỡng biểu tượng sống của nghị lực và nhân văn.

“Hành trình tiếp sức 2025” do Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức tại Hà Nội dự kiến diễn ra ngày 12/10 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội). Đây không chỉ là một sân chơi thể thao, mà còn là nơi thắp sáng niềm tin cho những người đang trên hành trình chiến đấu với ung thư, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia tới cộng đồng.

Hà Minh
#ung thư phổi #người truyền cảm hứng #Hành trình tiếp sức 2025 #Bệnh viện K #bệnh nhân Nguyễn Tiến Phúc #GS.TS Lê Văn Quảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục