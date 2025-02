Truy tố hai cựu cán bộ dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong

TPO - Do nghi phạm trộm chó chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bất hợp tác trong quá trình điều tra, nên hai cựu cán bộ công an ở Bình Thuận đã dùng nhục hình khiến nghi can này tử vong.

Ngày 20/2, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển cáo trạng truy tố sang Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử các bị cáo Lê Hữu Tùng (SN 1992, cựu Thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Linh) và Võ Phi Thành (SN 1996, cựu cán bộ Công an xã Phước Chiến) về tội "Dùng nhục hình". Cáo trạng xác định, rạng sáng 2/9/2023, tổ công tác Công an huyện Đức Linh phối hợp cùng Công an Thị trấn Võ Xu tuần tra phát hiện hai đối tượng L.C.M. (SN 1985) và B.V.H. (SN 1995) điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát, chở theo một bao tải bên trong chứa 2 con chó. Khi bị phát hiện lực lượng chức năng, B.V.H. dùng bình xịt hơi cay xịt, cây chích điện để chống trả lại tổ công tác. Qua xác minh truy xét, Công an huyện Đức Linh xác định B.V.H. và L.C.M. cùng trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa là hai đối tượng thực hiện hành vi trên, nên mời làm việc. Ban đầu chỉ có H. lên làm việc nhưng không thừa nhận hành vi của mình. Còn M. trốn khỏi địa phương. Tiếp tục điều tra, Công an huyện Đức Linh xác định M. trốn lên tỉnh Bình Phước nên cử một tổ công tác truy tìm và mời về làm việc. Làm việc với lực lượng chức năng M. đã thừa nhận cùng H. thực hiện hành vi trộm chó, chống người thi hành công vụ. Đến 19h ngày 3/9, lãnh đạo Công an xã Vũ Hòa mời H. đến trụ sở và Lê Hữu Tùng là người làm việc với H., lúc sau thì Thành cũng đến. Do H. không khai nhận hành vi nên Lê Hữu Tùng đã dùng tay trái véo vào vành tai phải ông này. Trong khi lãnh đạo Công an xã Vũ Hòa ngồi ngoài ghế đá trước phòng làm việc, nghe tiếng H. kêu nên có nói: "Tùng không đánh, lãnh đạo đã có quán triệt”. Được nhắc nhở, nên bị cáo Tùng ra khỏi phòng. Sau đó, bị cáo Tùng đề xuất và được cấp trên đồng ý để đưa H. về trụ sở Công an huyện Đức Linh để làm việc. Tối cùng ngày, tại trụ sở Công an huyện Đức Linh, Lê Hữu Tùng nói Võ Phi Thành lấy lời khai H. nhưng ông này vẫn không hợp tác và có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Sau đó, Tùng còng hai tay H lên khung cửa sổ trong phòng, tát qua tát lại vào mặt H. và dùng gậy cao su đánh nhiều lần vào mông và đùi. Khoảng 21h, Tùng thấy H. có biểu hiện mệt mỏi, đổ mồ hôi, ngất xỉu nên tháo còng tay và cùng mọi người đưa đi cấp cứu nhưng H. đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Cáo trạng xác định, do Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành dùng nhục hình nên ông H. bị tử vong. Trong vụ án này, Tùng giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện tội phạm, Thành là người thực hành có vai trò thấp hơn. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã kỷ luật Lê Hữu Tùng bằng hình thức tước Danh hiệu Công an nhân dân. Hoàng An