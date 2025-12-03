Truy tìm nguồn hóa chất nghi tận diệt thủy sản ven biển

TPO - Ngày 3/12, thông tin từ UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh), các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, truy tìm nguồn gốc một loại hóa chất nghi gây hiện tượng thủy sản chết hàng loạt tại vùng ven biển trên địa bàn và khu vực lân cận.

Thời gian gần đây, dọc vùng ven biển xã Quảng Hà liên tục xuất hiện tình trạng nhiều loại thủy sản tự nhiên bị chết bất thường. Người dân cho biết, vào nhiều thời điểm khác nhau, khu vực này bốc lên mùi hóa chất nồng nặc. Cùng với đó, sóng biển đánh dạt vào bờ nhiều vỏ chai, vỏ can in chữ Trung Quốc.

Các vỏ hộp hóa chất in chữ Trung Quốc trôi dạt được người dân thu gom lại.

Một số người dân địa phương phản ánh, hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên, từ khi trên địa bàn rộ lên phong trào nuôi hến hoa tự phát với mật độ ngày càng dày, họ nghi ngờ có việc sử dụng hóa chất để “diệt tạp”, tiêu diệt các loài sinh vật được cho là “có hại” cho quá trình nuôi hến, vô tình tận diệt cả các loài thủy sản khác trong khu vực.

Ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Quảng Hà, cho biết chính quyền xã đã nắm thông tin, tổ chức rà soát, xác minh nhưng đến nay vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân do chưa phát hiện, bắt quả tang vụ việc cụ thể nào sử dụng hóa chất lạ.

“Chúng tôi đã đề nghị người dân nếu phát hiện hoạt động nghi vấn phải kịp thời ghi lại hình ảnh, clip, cung cấp chứng cứ cụ thể để chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có cơ sở xử lý theo quy định”, ông Trường nói.

Các loại hải sản chết la liệt trên bãi triều.

Theo ghi nhận, tình trạng tương tự không chỉ xuất hiện tại xã Quảng Hà mà còn được người dân phản ánh ở một số xã ven biển lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến môi trường biển và sinh kế của ngư dân.

Trước diễn biến này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với chính quyền các xã Quảng Hà, Hải Ninh, Vĩnh Thực, Đầm Hà và các xã Móng Cái 1, 2, 3. Đoàn công tác có nhiệm vụ khảo sát thực tế, xác định khu vực xảy ra hiện tượng thủy sản chết bất thường, thu thập mẫu nước, mẫu trầm tích, rà soát hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản, nhất là các bãi nuôi hến hoa tự phát để làm rõ nguyên nhân.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, siết chặt quản lý nuôi trồng thủy sản vùng ven biển, tránh nguy cơ lặp lại tình trạng thủy sản bị tận diệt trên diện rộng.