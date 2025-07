Trưởng văn phòng tạp chí lừa 1,2 tỷ đồng để 'chạy' cấp phép mỏ đất

TPO - Công an xác định Nguyễn Đình Hiếu (Hà Tĩnh) đã nhận 1,2 tỷ đồng của người dân nhằm xin cấp phép mỏ đất nhưng không thực hiện được, khi nạn nhân đòi lại tiền thì đe dọa.

Ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hiếu (SN 1981, trú phường Bắc Hồng Lĩnh) và Đặng Thành Vinh (SN 1980, trú Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo công an, Hiếu là Trưởng văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ của một tạp chí chuyên ngành thương mại, dịch vụ. Thời gian qua, biết anh T.S.C (trú xã Can Lộc) có khu đất vườn đồi tại xã Gia Hanh muốn chuyển sang khai thác mỏ đất, Hiếu và Vinh đến đặt vấn đề giúp xin cấp phép.

Công an xác định Hiếu đã lấy danh nghĩa văn phòng tạp chí nơi công tác để ký "hợp đồng nhận kinh phí và xử lý công việc" và nhận 1,2 tỷ đồng của anh C. để "chạy" giấy phép. Tuy nhiên, sau thời gian dài, Hiếu không thực hiện như lời hứa. Khi nạn nhân đòi tiền, bị can còn đe dọa, thách thức.

Từ tố cáo, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc, bắt giữ Hiếu và Vinh. Theo công an, Hiếu còn bị khởi tố thêm tội Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Công an địa phương đề nghị ai là bị hại của Hiếu và Vinh liên hệ với điều tra viên để phối hợp giải quyết.