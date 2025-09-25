Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường THPT Đoàn Kết (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là chặng dừng chân thứ tư của Unlock The IELTS 2025

Lê Vượng
SVO - Chiều 24/9/2025, hàng trăm học sinh trường THPT Đoàn Kết (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tham gia vòng sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025 do báo Tiền Phong và IELTS LangGo tổ chức.

Tham dự chương trình có thầy giáo Lê Việt Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, thầy giáo Trần Trọng Nghĩa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên - Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong, cô Nguyễn Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập và Giám đốc Phát triển sản phẩm IELTS LangGo cùng hàng trăm học sinh trường THPT Đoàn Kết.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025 dành cho học sinh 12 trường THPT tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận sẽ có 3 vòng thi. Vòng sơ loại sẽ diễn ra vào tháng 9 tại các trường THPT. Vòng thi tài năng sẽ diễn ra vào tháng 10. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào 2/11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Mỗi đội thi gồm 3 thành viên chính thức đại diện cho 3 khối 10,11,12 và 2 thành viên dự bị.

Trước Trường THPT Đoàn Kết, đã có 3 trường tổ chức thành công vòng thi sơ loại là THPT Lê Lợi (Hà Đông), THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm), THPT Việt Đức.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc chương trình.
Cô Nguyễn Diệu Hoa – Nhà đồng sáng lập và Giám đốc Phát triển sản phẩm IELTS LangGo chia sẻ với các bạn học sinh.
Thầy giáo Lê Việt Dương – Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết chia sẻ tại vòng thi sơ loại.
Thầy giáo Lê Việt Dương – Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết nhận hoa cảm ơn từ các đại diện Ban tổ chức.
Học sinh trường THPT Đoàn Kết hào hứng tham gia làm bài thi.
Lê Vượng
