Trường học ở Hải Phòng trả phụ huynh tiền vận động mua sắm thiết bị

TPO - Trường THCS Vĩnh Niệm, phường An Biên (TP Hải Phòng) đã yêu cầu dừng việc vận động, hoàn trả tiền đã nhận của phụ huynh để mua sắm thiết bị phòng học lớp 6.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Tịnh – Chủ tịch UBND phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Niệm báo cáo, giải trình về phản ánh vận động xã hội, mua sắm trang thiết bị lớp học đầu năm.

Trước đó, phụ huynh học sinh lớp 6 Trường THCS Vĩnh Niệm (phường An Biên, Hải Phòng) phản ánh về việc vừa vào đầu năm học, các phụ huynh được vận động góp tiền để mua sắm trang thiết bị phòng học.

Trong đó, có sắm tivi, quạt, bàn tủ tài liệu giáo viên, bảng tường trượt, phí lắp đặt điều hòa… với tổng số tiền gần 34 triệu đồng. Mỗi phụ huynh đóng góp khoảng 1 triệu đồng/học sinh, tiền dư cho vào quỹ lớp.

Trường THCS Vĩnh Niệm, phường An Biên (TP Hải Phòng).

UBND phường Vĩnh Niệm thông tin, Trường THCS Vĩnh Niệm đã có báo cáo giải trình, phản ánh xảy ra tại khối 6.

Nhà trường phủ nhận việc việc vận động phụ huynh lớp 6 góp tiền mua sắm trang thiết bị và cho rằng một số phụ huynh quá quan tâm nên đã chủ động góp tiền để mua sắm thiết bị.

Bà Bùi Tố Nhân – Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Niệm cho biết, thứ 7 (ngày 13/9), các phụ huynh này đã cho người lắp đặt một số thiết bị vào lớp học mà nhà trường không được thông báo.

Sau khi nhận phản ánh, ngày 16/9, Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Niệm đã yêu cầu dừng ngay việc vận động và mua sắm. Hoàn trả số tiền đã nhận của phụ huynh và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm quán triệt tới phụ huynh về việc thực hiện các quy định tài trợ giáo dục.