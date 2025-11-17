Trường học duy nhất ở Nghệ An được Thủ tướng khen thưởng

TPO - Trường THPT Thanh Chương 3 là trường học duy nhất ở Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngôi trường nhỏ, khát vọng lớn

Trong buổi sáng se lạnh, sân Trường THPT Thanh Chương 3 (xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An) rộn ràng tiếng nói cười. Tấm Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được treo trang trọng ở khu nhà truyền thống – phần thưởng cao quý ghi dấu nỗ lực bền bỉ của thầy và trò nơi vùng đất còn nhiều gian khó. Ít ai ngờ, ngôi trường nằm giữa miền quê nghèo lại trở thành điển hình toàn quốc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2025. Đây cũng là ngôi trường duy nhất của tỉnh Nghệ An nhận vinh dự này.

Toàn cảnh Trường THPT Thanh Chương 3

“Được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể nhà trường. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong nhiều năm qua, mà còn là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp đã xây dựng”, thầy Lê Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3 chia sẻ.

Nằm ở vùng bán sơn địa, điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn, những năm qua, thầy và trò Trường THPT Thanh Chương 3 đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Điều mà thầy cô nơi đây gìn giữ suốt nhiều năm chính là tinh thần mẫu mực của người thầy, là sự bền bỉ, trách nhiệm, là tình yêu thương học trò “như con”, đúng như lời Bác từng dạy.

Nhà trường luôn coi việc học và làm theo Bác không phải là khẩu hiệu, mà là hành trình xây dựng nhân cách, đạo đức và trí tuệ cho mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh. Gắn việc học tập và làm theo Bác với đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Thanh Chương 3.

Những năm qua, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực như “Giờ học tốt”, “Việc làm tốt”,… Thầy cô trách nhiệm, tận tụy với nghề; học sinh trung thực, lễ phép và biết sẻ chia hơn.

“Qua quá trình thực hiện, tôi nhận thấy giáo viên và học sinh đã thay đổi rất rõ rệt. Nhiều mô hình, nhiều sáng kiến đổi mới dạy học ra đời, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất hiện. Môi trường sư phạm ngày càng thân thiện, kỷ cương và nhân ái”, thầy Quyền cho hay.

Nửa thế kỷ viết nên kỳ tích

Trường THPT Thanh Chương 3 được thành lập từ năm 1975, ngay sau ngày đất nước giành hòa bình, thống nhất. Từ những lớp học tranh tre, nứa lá ở vùng quê nghèo xã Phong Thịnh (nay là xã Cát Ngạn), bằng ý chí nỗ lực, khát vọng vươn lên của thầy và trò bao thế hệ, cùng với sự đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp; đến hôm nay, nhà trường đã có sự bề thế, khang trang về cơ sở vật chất, đặc biệt là chất lượng dạy và học, là cơ sở giáo dục có sự phát triển toàn diện trong hệ thống giáo dục trung học phổ thông tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho Đảng ủy Trường THPT Thanh Chương 3 vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2022. Không chỉ giáo dục đạo đức, chất lượng dạy – học ở trường cũng là điểm sáng. Nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Chất lượng mũi nhọn đứng trong tốp đầu bậc trung học phổ thông toàn tỉnh. Riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, nhà trường có 2 học sinh đạt điểm cao, được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương và là thủ khoa đầu vào của các trường đại học tốp đầu.

Năm 2025 cũng là năm Trường THPT Thanh Chương 3 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An và các ngành, các cấp. Đây không chỉ là phần thưởng mà còn là động lực để nhà trường tiếp tục viết tiếp hành trình tử tế và bền vững trong những chặng đường mới.

Học sinh Trường THPT Thanh Chương 3 được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen tại Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Để việc học tập và làm theo Bác không mang tính hình thức, theo thầy Quyền, điều quan trọng nhất là tính nêu gương và sự tự giác. Mỗi cán bộ, giáo viên phải thật sự sống và làm việc bằng tinh thần của Bác - nói ít, làm nhiều, tận tụy, trung thực, nhân ái. Nhà trường luôn chú trọng biến lời dạy của Bác thành những việc làm cụ thể, gắn với từng phong trào, từng hoạt động hằng ngày, để việc học và làm theo Bác trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học đường.

“Học và làm theo Bác không phải điều gì to tát, mà bắt đầu từ những việc tốt, những nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày. Chính tình yêu thương, niềm tin và tinh thần cống hiến đã tạo nên giá trị tốt đẹp và lan tỏa trong toàn trường”, thầy Quyền chia sẻ.

Trường THPT Thanh Chương 3 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT và khai giảng năm học 2025 - 2026

Nhà giáo ưu tú Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ: “THPT Thanh Chương 3 là ngôi trường trên vùng đất khó, nhưng đã có sự nỗ lực vươn lên vượt bậc. Với bề dày thành tích mà không phải ngôi trường nào ở vùng nông thôn cũng đạt được. Ngoài dạy tốt học tốt, phát huy và đổi mới trong phương pháp dạy học để đạt thành tích cao, trường còn thực hiện tốt nhiều hoạt động ngoại khóa có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành”.