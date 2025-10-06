Lan tỏa tinh thần học tập và noi gương Bác trong tuổi trẻ thành phố Huế

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 do Thành Đoàn Huế tổ chức là điểm nhấn sinh hoạt chính trị ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và noi gương Bác trong thế hệ trẻ thành phố.

Chiều 5/10, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn thành phố năm 2025.

hoi-nghi-thanh-doan-1.jpg
hoi-nghi-thanh-doan-2.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, 280 cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn TP Huế đã được các báo cáo viên phổ biến, trao đổi 3 chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh và bền vững; Học tập và làm theo phong cách đi cơ sở của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

hoi-nghi-thanh-doan-3.jpg
Cán bộ Đoàn chủ chốt TP Huế được nghe phổ biến, trao đổi 3 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách﻿ Hồ Chí Minh.

Theo chị Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Huế, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, hội nghị lần này nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Ngọc Văn
