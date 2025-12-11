Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM dẫn đầu với 7 giải Nhất tại Euréka 2025

HHTO - Tại Hội trường Trần Chí Đáo (Đại học Quốc gia TP.HCM), lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 27 năm 2025 đã diễn ra trang trọng, ghi dấu một mùa giải sôi nổi với hàng nghìn đề tài đến từ khắp các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Trong đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM gặt hái được 7 trên 15 giải nhất của cuộc thi năm nay.

Vừa qua, Hội trường Trần Chí Đáo (Đại học Quốc gia TP.HCM) trở thành điểm hội tụ của những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học khi Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 27 năm 2025 chính thức khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải.

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 27 được triển khai và thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12/2025, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên cả nước.

Với 2179 đề tài của hơn 7500 thí sinh đến từ 161 trường đại học, cao đẳng và học viện, mùa giải 2025 ghi nhận mức tham gia cao, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và đam mê nghiên cứu của sinh viên Việt Nam. Năm nay, Ban tổ chức đã trao giải cho 192 đề tài xuất sắc nhất, trong đó có 15 giải nhất, 15 giải nhì, 21 giải ba và 141 giải khuyến khích.

Trao giải Nhì Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27

Riêng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM bội thu khi đạt 18 giải, trong đó có 07 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba và 08 Giải Khuyến khích, khẳng định vị thế dẫn đầu trong nghiên cứu khoa học sinh viên.

4/7 giải nhất của Trường ĐH KHTN Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27. Ảnh: Giải thưởng khoa học Euréka

Đặc biệt, 7 giải Nhất trong tổng số 15 lĩnh vực đạt được ở các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Hóa học, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Y - Dược, Sinh học, Tài nguyên - Môi trường và Vật lý đã khẳng định năng lực nghiên cứu nổi trội, tinh thần học thuật nghiêm túc và sức sáng tạo mạnh mẽ của sinh viên Nhà trường.

Trong đó, đề tài: "Cải thiện truy vấn đa phương tiện với siêu dữ liệu trực quan cấp cao có cấu trúc trong bài toán truy xuất thông tin video và thông tin nhật ký đời sống" của nhóm tác giả: Hồ Lê Minh Quân, Hồ Duy Khang (Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Minh Triết và TS. Ninh Văn Tú) đã đạt Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Đại diện nhóm tác giả, sinh viên Hồ Lê Minh Quân (Khoa Công nghệ thông tin) chia sẻ: "Chiến thắng này không chỉ là của 2 đứa em mà còn là chiến thắng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và của khoa Công nghệ thông tin, nơi chúng em đã đặt niềm tin và được trao nhiều cơ hội để học tập, thực hành, cọ xát và rèn luyện suốt 4 năm qua."

Theo Minh Quân, "Trong gần 2 năm nghiên cứu, em cùng các bạn trong nhóm đã cùng nhau thiết kế một hệ thống cho phép tìm kiếm các sự kiện, khoảnh khắc từ kho hình ảnh và video có thể lên đến hàng TB chỉ bằng một câu mô tả. Hệ thống được nâng cấp nhiều lần, đem đi thi quốc tế, và tụi em cũng có cơ hội công bố một vài bài báo."

Minh Quân (từ thứ 2 bên trái) nhận giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin Ảnh: NVCC

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 27 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên, là nơi nuôi dưỡng tài năng, thúc đẩy tinh thần khám phá khoa học và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo trẻ đóng góp cho sự phát triển của đất nước.