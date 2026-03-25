Trường Đại học Phương Đông đặt mục tiêu vào Top 250 đại học hàng đầu Châu Á

Hà Linh

Trường ĐH Phương Đông vừa công bố hệ thống nhận diện mới nhằm hướng tới xây dựng môi trường giáo dục khai phóng, giúp người học phát triển hết năng lực cá nhân.

Hệ thống nhận diện mới được xây dựng với cảm hứng chủ đạo từ ngọc bích - biểu tượng trong văn hóa phương Đông cho trí tuệ, đạo đức, sự bền bỉ và trạng thái cân bằng nội tại.

Theo đại diện nhà trường, mỗi sinh viên khi bước vào giảng đường đều mang trong mình những giá trị riêng biệt và nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục khai phóng, giúp người học phát triển năng lực, định hình bản sắc cá nhân, giữ vững nền tảng tri thức, nhân cách và nghị lực để chủ động hội nhập và phát triển.

Hình ảnh “viên ngọc tri thức” không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn thể hiện quan niệm cốt lõi: mỗi cá nhân đều là một “viên ngọc” tiềm năng, cần được nuôi dưỡng, mài giũa để tỏa sáng.

Trường này cho biết, hướng tới môi trường giáo dục khai phóng, phát huy hết năng lực của người học.

Trên nền tảng đó, thông điệp “Dưỡng ngọc thành hình - Vững gốc vươn xa” được xác lập như một cam kết thực thi triết lý giáo dục nhân văn.

Về thiết kế, hệ thống nhận diện được xây dựng như một hệ sinh thái hình ảnh thống nhất nhưng linh hoạt.

Logo được phát triển từ cấu trúc đa diện của viên ngọc sau quá trình chế tác, tượng trưng cho nền tảng tri thức và chuẩn mực học thuật vững chắc. Hệ chữ mang tính học thuật kết hợp nét hiện đại, trong khi bảng màu được thiết kế theo nguyên tắc vừa tạo khác biệt cho từng lĩnh vực đào tạo, vừa bảo đảm sự thống nhất tổng thể.

Ngôn ngữ hình ảnh nhấn mạnh sự tự tin, chủ động của người học, hướng tới tinh thần tối giản, đề cao giá trị cốt lõi của tri thức và con người.

Được biết, không chỉ thay đổi về hình ảnh, việc ra mắt bộ nhận diện mới còn gắn với định hướng điều chỉnh mô hình đào tạo.

Nhà trường cho biết đang từng bước triển khai giáo dục theo hướng khai phóng, kết hợp các giá trị phương Đông với phương pháp khoa học hiện đại, để sinh viên không chỉ dừng lại ở việc "học để biết" mà quan trọng hơn là "học để trở thành".

Chương trình đào tạo được định hướng tăng cường tính liên ngành, chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng học tập suốt đời của người học, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế, nhất là tại khu vực châu Á.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Trường ĐH Phương Đông cho biết, bộ nhận diện thương hiệu còn thể hiện định hướng xây dựng một cơ sở giáo dục mang tinh thần Á Đông, đồng thời mở rộng kết nối với tri thức, công nghệ và cơ hội toàn cầu, hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế trong khu vực.

Trường này đặt mục tiêu vươn ra thế giới, tiến tới Top 250 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Hà Linh
#Trường ĐH Phương Đông #Giáo dục khai phóng #Đào tạo sinh viên #Mục tiêu top 250 Châu Á

