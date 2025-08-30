Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Cổng trường

Google News

Trường Đại học Kinh tế kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

Thanh Hiền

Ngày 30/8, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1975-2025).

Từ tiền thân là Khoa Kinh tế thuộc Viện Đại học Đà Nẵng (1975), sau đó phát triển thành Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1976), đến nay Trường Đại học Kinh tế là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh.

kinh-te-1.jpg
PGS. TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

Hiện trường có 12 khoa, 7 phòng, 3 trung tâm, 1 tổ bộ môn và 1 tạp chí khoa học, với quy mô đào tạo hơn 15.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

Với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo tiên tiến và đội ngũ giảng viên tận tâm, Trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng chúc mừng Trường Đại học Kinh tế 50 năm xây dựng, phát triển. Đồng thời lưu ý nhà trường cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển với khát vọng: Quyết tâm xây dựng nhà trường thật sự trở thành trung tâm đào tạo cán bộ quản lý kinh tế hàng đầu của cả nước, hướng đến khu vực và quốc tế; là trung tâm tư vấn chính sách uy tín của khu vực miền trung và cả nước. Để đạt được mục tiêu trên, trường phải trở thành địa chỉ tin cậy về nghiên cứu tư vấn chính sách của khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, đất nước nói chung.

PGS. TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng nhà trường nhìn nhận: “50 năm - một chặng đường không dài so với lịch sử, nhưng đủ để khắc họa nên một ngôi trường với bản sắc, tinh thần và sứ mệnh riêng, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và tinh thần phụng sự cộng đồng và khát vọng được góp sức mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước, khu vực và thế giới”.

kinh-te-2.jpg
Trường Đại học Kinh tế vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế chia sẻ thêm, bước vào giai đoạn mới, trường tiếp tục kiên định với ba trụ cột giáo dục: “Khai phóng - Tự thân - Hữu ích”, cùng hệ giá trị cốt lõi: “Chính trực - Tôn trọng - Cảm thông - Hợp tác - Sáng tạo”, hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, uy tín quốc tế, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển bền vững.

Tại chương trình, Trường Đại học Kinh tế vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thanh Hiền
#Trường Đại học Kinh #Đại học Đà Nẵng #50 năm xây dựng và phát triển #sinh viên #đào tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục