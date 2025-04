Trường Đại học FPT 'tiếp sức' cho nữ sinh công nghệ với học bổng STEM

Trong hành trình thúc đẩy và khẳng định vị thế của phái nữ trong kỷ nguyên số, Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố Học bổng Nữ sinh STEM 2025.

Theo đó, mỗi thí sinh nữ đăng ký học vào một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học FPT như: Thiết kế vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Công nghệ ô tô số, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Thiết kế mỹ thuật số, sẽ được nhận học bổng trị giá 20 triệu đồng.

Đây là một trong những hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học FPT trong việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông qua Học bổng Nữ sinh STEM, nhà trường mong muốn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tiếp thêm động lực cho những nữ sinh đam mê công nghệ, mạnh dạn theo đuổi các ngành học đầy thách thức của kỷ nguyên số, từ đó nuôi dưỡng ngày càng nhiều tài năng công nghệ nữ đóng góp cho đất nước.

Trên thực tế từ Trường Đại học FPT đã có nhiều nữ sinh được đào tạo, trưởng thành và ghi dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực STEM tại Việt Nam và trên thế giới.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Nguyễn Khánh Linh – cựu sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của Trường Đại học FPT, hiện là nữ kỹ sư người Việt đầu tiên trở thành Google Developer Expert (GDE), thành viên của mạng lưới chuyên gia công nghệ toàn cầu do Google lựa chọn. Chia sẻ trên báo chí, Linh cho biết, công nghệ không chỉ là đam mê mà còn là công cụ để kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng. Cô theo đuổi mục tiêu phát triển các hệ thống AI mang tính nhân văn, an toàn và thực sự hữu ích. Hành trình của Khánh Linh không chỉ khẳng định năng lực của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ nữ sinh đang nuôi dưỡng ước mơ chinh phục ngành Công nghệ thông tin – một hành trình tuy ngược gió nhưng đầy hy vọng.

Tại Trường Đại học FPT, sinh viên không chỉ học kiến thức, mà còn trở thành một phần của hệ sinh thái giáo dục tiên phong – nơi chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn quốc tế và gắn liền với thực tiễn toàn cầu. Ngay từ những học kỳ đầu, sinh viên đã được tham gia các dự án “thực chiến” tại doanh nghiệp trong nước và quốc tế, từ đó rèn luyện năng lực trong môi trường học tập năng động, sáng tạo và truyền cảm hứng. Tại đây, mỗi cá nhân được phát triển toàn diện – từ kỹ năng mềm, ngoại ngữ đến tư duy phản biện – những hành trang không thể thiếu để tự tin bước vào thế giới số và hội nhập toàn cầu.

Trần Thị Thu Hoài – sinh viên Khóa 15, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, hiện đang làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Tập đoàn FPT – chia sẻ: “Tính đến thời điểm hiện tại, mình cảm thấy thực sự hài lòng với quyết định theo học tại Trường Đại học FPT. Chương trình học thực tiễn, môi trường năng động và cơ hội tiếp cận doanh nghiệp từ sớm giúp mình tự tin rằng bản thân đang đi đúng hướng”.

Hoài cũng tin rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể thành công trong lĩnh vực công nghệ nếu được học tập và làm việc trong môi trường phù hợp để phát huy thế mạnh: “Công nghệ không hề khô khan như mình từng nghĩ. Ở hệ sinh thái FPT, mình thấy bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày – tự tin hơn, giỏi hơn và sẵn sàng hơn cho tương lai”.

Thúc đẩy giáo dục STEM là một trong trong những định hướng quan trọng của Trường Đại học FPT. Không chỉ đào tạo trong nhà trường, trong thời gian qua, Trường Đại học FPT còn triển khai nhiều chương trình STEM trong cộng đồng như "STEM Education in AI Era - Giáo dục STEM trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo" giúp giáo viên THPT cập nhật công nghệ và đổi mới phương pháp trong thời đại số. Bên cạnh các chương trình tập huấn STEM dành cho giáo viên, Trường Đại học FPT còn tổ chức nhiều hoạt động giúp học sinh THPT và sinh viên nâng cao kỹ năng ứng dụng AI. Qua các ngày hội trải nghiệm công nghệ, hội thảo chuyên đề về sử dụng AI, an toàn an ninh mạng và ứng dụng AI trong học tập, trường tạo điều kiện để người học tiếp cận và làm chủ công nghệ nhanh chóng, hiệu quả hơn.