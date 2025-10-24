Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Trước cáo buộc “đưa hối lộ”, Lương Bằng Quang có thể đối diện khung hình phạt nào?

LINH LÊ

HHTO - Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) bị cáo buộc đã đưa 8 tỷ đồng để tránh bị xử lý sau khi bị phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, ngụ phường Chánh Hưng) và Võ Thị Ngọc Ngân (sinh năm 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) về tội "Môi giới hối lộ". Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

luong-bang-quang-2202.png
Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó vào ngày 13/10, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân - là bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh (thời điểm tháng 7/2024), Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường - người quen ngoài xã hội - nhờ giúp không bị xử lý.

Hành vi đưa hối lộ với số tiền 8 tỉ đồng là vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng và sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Cụ thể, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội "Đưa hối lộ" như sau: Người nào đưa hối lộ tài sản trị giá từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (như có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, chủ động khai báo, nộp lại tài sản hối lộ...) và nhận định của tòa án.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Lương Bằng Quang #đưa hối lộ #cáo buộc #hành vi phạm pháp #xử lý hình sự #đưa hối lộ 8 tỷ #DJ Ngân 98

Cùng chuyên mục