Trước cáo buộc “đưa hối lộ”, Lương Bằng Quang có thể đối diện khung hình phạt nào?

HHTO - Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) bị cáo buộc đã đưa 8 tỷ đồng để tránh bị xử lý sau khi bị phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (sinh năm 1982, ngụ phường Chánh Hưng) và Võ Thị Ngọc Ngân (sinh năm 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) về tội "Môi giới hối lộ". Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó vào ngày 13/10, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân - là bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh (thời điểm tháng 7/2024), Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường - người quen ngoài xã hội - nhờ giúp không bị xử lý.

Hành vi đưa hối lộ với số tiền 8 tỉ đồng là vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng và sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Cụ thể, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội "Đưa hối lộ" như sau: Người nào đưa hối lộ tài sản trị giá từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (như có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, chủ động khai báo, nộp lại tài sản hối lộ...) và nhận định của tòa án.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.