Trung tướng Nguyễn Hữu Ước: Công cuộc tinh gọn của lực lượng CAND thể hiện bước đi quyết liệt, bản lĩnh của ngành

TPO - "Tôi cho rằng, cái đáng nói nhất là dám 'tự cắt bỏ những phần thịt đã liền da' - một cách nói hình ảnh để chỉ việc Bộ Công an tự tinh giản bộ máy của mình" - Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, nguyên Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân khẳng định, công cuộc tinh gọn, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại mà Bộ Công an triển khai thời gian qua là bước đi quyết liệt, thể hiện bản lĩnh của ngành.

Tinh gọn để mạnh hơn

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong. Ảnh: M.Đ

Thưa Trung tướng, là người từng sống, chiến đấu và gắn bó trọn đời binh nghiệp với lực lượng Công an nhân dân, ông cảm nhận thế nào khi chứng kiến công cuộc đổi mới trong sắp xếp bộ máy CAND, nhất là tinh thần tinh gọn và xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại?

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước: Có những điều không cần phải nói bằng lời, mà chỉ cần nhìn vào kết quả cũng đủ khiến người lính già như tôi xúc động. Lực lượng Công an nhân dân hôm nay không chỉ đang thay đổi, mà là chuyển mình. Tinh thần đổi mới không còn nằm trên nghị quyết, mà đã thành hành động cụ thể, từ cách tổ chức bộ máy, đến cách phục vụ nhân dân. Tinh gọn để mạnh hơn. Giảm biên để nâng hiệu lực. Và đặc biệt, không đánh đổi chất lượng lấy số lượng. Với tôi, đó là bước tiến đúng hướng, quyết liệt và đầy bản lĩnh của ngành.

Theo Trung tướng, quyết tâm tái cấu trúc bộ máy của Bộ Công an những năm gần đây được thể hiện rõ nhất ở điểm nào?

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước: Tôi cho rằng, cái đáng nói nhất là dám “tự cắt bỏ những phần thịt đã liền da”, một cách nói hình ảnh để chỉ việc Bộ Công an tự tinh giản bộ máy của mình. Việc Bộ Công an đã xoá bỏ cấp tổng cục và tương đương, đưa công an chính quy về xã, chuyển nhiệm vụ quản lý hành chính về dân cư từ giấy sang số hóa, đó là những quyết sách mang tính cách mạng. Nó không chỉ tinh gọn về tổ chức, mà còn mở rộng hiệu năng phục vụ, kéo gần lực lượng với dân, đúng bản chất của Công an cách mạng: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ.

Không có đổi mới nào không 'va đập', vậy theo ông đâu là trở ngại lớn nhất khi thực hiện công cuộc tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính trong ngành công an?

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước: Thách thức lớn nhất không phải ở kỹ thuật hay công nghệ, mà ở tâm lý con người. Con người luôn có lực quán tính, sợ thay đổi, lo mất mát, ngại làm lại từ đầu. Việc sắp xếp lại tổ chức tác động tới tâm tư, vị trí công tác của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ. Nhưng chính ở đây, tôi đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Đảng ủy Công an Trung ương và cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm, người đã thể hiện bản lĩnh thép khi đặt lợi ích của tổ chức, của dân tộc lên trên mọi lợi ích cá nhân hay cục bộ. Không mềm lòng. Không chần chừ.

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước: Từ giữ gìn trật tự đến mở đường cho phát triển, một vai trò mang tầm chiến lược. Ảnh: M.Đ

Đưa công an chính quy về xã - cuộc cách mạng “thầm lặng” nhưng lan tỏa mạnh mẽ

Trung tướng có thể chia sẻ một vài điểm nổi bật cho thấy sự chuyển mình rõ rệt của lực lượng Công an trong thời kỳ mới?

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước: Tôi nhìn thấy ba điểm rất rõ:

Một là, triển khai công an chính quy về cấp xã, một cuộc cách mạng “thầm lặng” nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi dân có việc, thì có người “có thẩm quyền, có trình độ và có trách nhiệm” để giải quyết ngay tại cơ sở.

Hai là chuyển đổi số, từ quản lý dân cư, căn cước công dân, hộ tịch, hộ khẩu... tất cả đang được số hóa, kết nối, liên thông. Một công dân có thể giải quyết hàng loạt thủ tục hành chính chỉ bằng một mã định danh duy nhất, đó là công an làm, chứ không phải ai khác.

Ba là hình ảnh người công an “vừa mềm, vừa cứng”, biết đối thoại, biết công nghệ, nhưng khi cần sẵn sàng xông pha trận tuyến, kể cả tuyến đầu chống dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ hay an ninh mạng.

Thưa Trung tướng, ông đánh giá thế nào về vai trò đi đầu của lực lượng Công an trong việc tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật hiện nay?

Tôi từng làm báo và tôi hiểu rõ, nếu không có hành lang pháp lý vững chắc, mọi nỗ lực đều có thể trở thành công cốc hoặc lệch hướng. Lực lượng Công an hôm nay không chỉ biết chấp hành pháp luật, mà đã trở thành một chủ thể quan trọng trong quá trình kiến tạo luật. Từ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến Luật Dẫn độ, Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự… tất cả đều có dấu ấn rõ nét của Bộ Công an.

Đó là chuyển từ thế “ứng phó” sang “chủ động dẫn dắt”. Từ giữ gìn trật tự đến mở đường cho phát triển, một vai trò mang tầm chiến lược.

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước bên những tác phẩm hội hoạ của mình. Ảnh: M.Đ

Nếu có một điều muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ CAND hôm nay, Trung tướng sẽ nói gì?

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước: Làm công an không chỉ là một nghề, mà là một sự lựa chọn. Đã chọn thì phải đi đến cùng, đã vào hàng ngũ thì phải giữ gìn danh dự. Tôi mong các bạn trẻ trong lực lượng hôm nay đừng “thụ hưởng thành quả của người đi trước”, mà phải tiếp tục thắp lửa. Phải học, cả học nghề, học đạo lý, học cách làm người và cách phụng sự Tổ quốc. Càng hiện đại, càng phải giữ cái cốt lõi của người Công an nhân dân, đó là lòng trung thành tuyệt đối, tinh thần kỷ luật thép và một trái tim nhân hậu vì dân.

Xin cảm ơn Trung tướng!