Trung Quốc thử nghiệm bom khinh khí phi hạt nhân

TPO - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một quả bom khinh khí phi hạt nhân, tạo ra một quả cầu lửa lớn, vượt xa các loại thuốc nổ thông thường, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Trong một bài báo đăng tải hôm 20/4, SCMP trích dẫn báo cáo của các nhà nghiên cứu được công bố tháng trước trên tạp chí Đạn dược, Rocket, Tên lửa.

Theo báo cáo, một nhóm chuyên gia từ Viện nghiên cứu 705 của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) - đơn vị chủ chốt phát triển các hệ thống vũ khí dưới nước - đã chế tạo một quả bom nặng 2kg chủ yếu bao gồm magnesium hydride, với chất nổ thông thường đóng vai trò là chất xúc tác.

Trong một cuộc thử nghiệm thực địa, thiết bị này được cho là đã tạo ra một quả cầu lửa có nhiệt độ vượt quá 1.000 độ C kéo dài hơn hai giây, "lâu hơn 15 lần" so với quả cầu lửa được tạo ra bởi "vụ nổ TNT tương đương". Để so sánh, vụ nổ TNT thường tạo ra tia lửa kéo dài khoảng 0,12 giây.

Sức mạnh hủy diệt của thiết bị nổ mới này được cho là không nằm ở áp suất nổ mà nằm ở khả năng tạo ra nhiệt độ cực cao, vì trong vụ nổ, magnesium hydride giải phóng khí hydro bắt lửa.

Tờ SCMP dẫn lời nhà nghiên cứu của CSSC là Wang Xuefeng giải thích rằng, các đặc tính của quả bom cho phép "kiểm soát chính xác cường độ nổ, dễ dàng đạt được sự phá hủy đồng đều các mục tiêu trên diện rộng".

Nếu được hoàn thiện, phương pháp này có thể tạo ra một loại vũ khí tương tự thiết bị nhiệt áp, lý tưởng để loại bỏ các công trình phòng thủ và xe bọc thép.

Mặc dù trước đây, việc sản xuất magnesium hydride chủ yếu ở quy mô nhỏ và khá phức tạp, nhưng gần đây Trung Quốc đã phát triển một phương pháp sản xuất rẻ hơn và an toàn hơn, đồng thời xây dựng một nhà máy có khả năng sản xuất 150 tấn hợp chất này mỗi năm.

