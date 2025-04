Trực tiếp Thể Công Viettel vs SLNA 0-0 (Hết H1): Thể Công Viettel thoát thua

V.League 24/25 vòng 20 Thể Công Viettel vs SLNA 19h15 ngày 25/4 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 1 phút trước Hết hiệp 1, tỷ số là 0-0 45'+3: Hai bên đã triển khai thế trận giàu tốc độ với những pha lên bóng cởi mở. Nhưng điều họ còn thiếu là tính chính xác. Nó khiến hiệp 1 phải kết thúc 0 bàn thắng. 2 phút trước Viettel lên bóng khá đơn điệu 40': Các pha bóng của chủ nhà hầu như được thực hiện theo 1 bài là đưa bóng ra biên rồi tạt vào. Hàng thủ SLNA không thật sự cao to nhưng vẫn có thể đoán bắt. 3 phút trước SLNA bị từ chối bàn thắng 38': Văn Cường đã làm tung lưới Viettel nhưng trọng tài từ chối bàn thắng sau khi xem VAR. 12 phút trước Không vào! 36': Mạnh Dũng đón bóng tạt ngang từ Văn Khang. Anh tung cú đá nhưng bị hậu vệ áo vàng chặn đứng. 14 phút trước SLNA liên tục khoét vào cánh phải 33': Do Tiến Anh thường xuyên dâng cao nên cánh phải của họ bị khai thác rất nhiều. Các vị khách lên bóng liên tục ở vị trí này nhưng họ thiếu những pha tạt bóng chuẩn xác. 20 phút trước Không vàoooo 24': Cơ hội tốt nhất của SLNA đến. Một pha ban bật rất tốt để Xuân Tiến băng xuống dứt điểm. Nhưng cú đá đi khá hiền. 24 phút trước Viettel đang duy trì thế trận triển vọng 19': Không còn nhiều áp lực từ phía Viettel bên phần sân SLNA. Do vậy, đội khách có nhiều đất diễn hơn. 35 phút trước Nguy hiểm 13': Văn Lương có bóng sát vòng 5m50. Anh chạm bóng khá bị động, để Thanh Bình băng về cản phá. Cơ hội đã bị chân sút trẻ của SLNA bó phí. 38 phút trước Hàng thủ SLNA chao đảo 10': Từ một pha phối hợp đơn giản, Viettel đã đặt khung thành Văn Việt vào thế báo động. Các hậu vệ SLNA bất lực nhìn đối thủ dứt điểm. Rất may là bóng đi không quá khó nên Văn Việt đã cản phá. 44 phút trước Viettel đang chơi pressing tầm cao 5': Ngay khi bóng lăn, các cầu thủ áo đỏ đã tràn lên phần sân đối phương để gây áp lực. Có lẽ họ cho rằng các hậu vệ trẻ của SLNA, trong ngày mất 3 đàn anh như Văn Khánh, Khắc Ngọc hay Zaracho, sẽ bị dao động tâm lý. 47 phút trước Trận đấu bắt đầu 1 giờ trước Các cầu thủ Viettel sẽ đá tại Hàng Đẫy Vấn đề sân bãi đang khiến Viettel đau đầu. Họ đã liên tiếp phải đổi từ Mỹ Đình đến Hàng Đẫy và ngược lại. Trong 3 trận sân nhà cuối mùa, CLB áo lính sẽ dùng sân Hàng Đẫy nhưng họ sẽ không được sử dụng những dịch vụ tốt nhất vì tranh chấp quyền lợi với đội sở hữu sân bóng này. 1 giờ trước Đội hình thi đấu của 2 đội SLNA chỉ dùng 1 cầu thủ ngoại do Zaracho bị đau nhẹ nên không thể ra sân còn Kuku ngồi dự bị trận này. Đây là thiệt thòi rất lớn của CLB xứ Nghệ.

Viettel từng trải qua giai đoạn 6 trận thắng tới 5 và bước lên nhóm cạnh tranh chức vô địch. Nhưng hiện tại, họ đang đánh mất sự ổn định với 6 trận gần nhất chỉ thắng 1 tại LPBank V-League 1-2024/25.

Chuỗi kết quả đáng quên ấy khiến Viettel rớt xuống thứ 4 với 30 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 6 điểm. Nếu không thể giành chiến thắng trước SLNA, cơ hội để đua vô địch của đội chủ nhà sẽ giảm đi đáng kể, nói không quá là họ có thể quên đi ngai vàng ở thời điểm này.

Viettel thi đấu không hay song họ lại gặp may. May mắn vì ở giai đoạn đội bóng này sa sút, đương kim vô địch Nam Định cũng không thực sự là chính mình. 2 trận hòa gần nhất của Nam Định đã cứu Viettel khỏi cảnh bị bỏ xa.

Nhưng vòng đấu này, có lẽ Viettel sẽ không có cơ hội nếu như họ lại mất điểm. Vì cả Hà Nội và Nam Định đều gặp các đối thủ mềm, cơ hội giành chiến thắng là rất cao.

Bên kia chiến tuyến, SLNA cũng mang tới cảm giác bất an tương tự. Phải thừa nhận rằng ở giai đoạn lượt về, SLNA đã thay đổi đáng kể phong độ nhờ sự hỗ trợ của những cầu thủ giàu kinh nghiệm trở lại giúp đội bóng. Nhưng thành tích của họ vẫn chưa thực sự tạo ra bước ngoặt. Lúc này, họ là đội đứng thấp nhất trong nhóm an toàn. Nhưng nếu như SLNA thua và Bình Định thắng thì đội bóng xứ nghệ sẽ không còn an toàn nữa.

Càng lo lắng hơn cho SLNA vì họ là đội thi đấu sân khách kém nhất ở chiến dịch này với không một chiến thắng từ đầu mùa giải. SLNA là đội duy nhất không thắng trận xa nhà nào. Liệu với hành trang khiêm tốn như thế, CLB này có thoát khỏi một cái kết đáng quên ở sân của Viettel?

