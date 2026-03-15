Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hải Phòng 0-0 (H1): Thể Công Viettel gặp khó

TPO - Dù chiếm quyền kiểm soát thế trận, Thể Công Viettel chưa tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành Hải Phòng. Đội khách chơi chặt chẽ và quyết liệt, gây nhiều khó khăn cho hàng tấn công Thể Công Viettel.

report Thể Công Viettel bế tắc 17': Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng Thể Công Viettel nhập cuộc không tốt. Họ đang tỏ ra rất bế tắc và buộc phải sử dụng rất nhiều đường bóng bổng trong những phút vừa qua. report Đình Triệu liên tục phải băng ra khỏi khung thành 12': Thủ môn Hải Phòng, Đình Triệu liên tục phải băng ra khỏi vòng 5m50 để đấm các đường tạt bóng của Thể Công Viettel. Anh đang chơi rất chắc chắn và hóa giải thành công mối nguy từ đối thủ. yellow Trung Hiếu nhận thẻ vàng 9': Trung vệ Trung Hiếu của Hải Phòng phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. report Hải Phòng nhập cuộc đầy quyết tâm 5': Cho dù phong độ sa sút, nhưng Hải Phòng đang nhập cuộc đầy quyết tâm và phòng ngự cực kỳ quyết liệt trước Thể Công Viettel. start Trận đấu bắt đầu report Hải Phòng sợ sân khách? Phong độ sân khách của Hải Phòng mùa này cực tệ. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân khách. Tính từ đầu mùa, họ cũng chỉ giành được 4 điểm sau 7 trận xa nhà - số điểm thấp nhất giải (ngang bằng PVF-CAND). Ở hướng ngược lại, Thể Công Viettel lại chơi cực hay trên sân nhà. Họ đã thắng 6/7 trận tại Hàng Đẫy mùa này - thành tích chỉ kém đội đầu bảng Công an Hà Nội. video Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Hải Phòng trên kênh nào? Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hải Phòng tối nay được phát trực tiếp trên FPT Play và VTV360. report Danh sách đăng ký Thể Công Viettel vs Hải Phòng

Thể Công Viettel đang có phong độ ấn tượng trong năm 2026 khi thắng 4/5 trận đã đấu. Tuy nhiên, trận thua sốc với tỷ số 1-4 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 13 khiến cơ hội vô địch V-League của họ giảm đi đáng kể.

Trước trận đấu với Hải Phòng, Thể Công Viettel đã bị đội đầu bảng bỏ xa 7 điểm. Đây là khoảng cách khi hai đội có cùng số trận (15), khiến đội bóng áo lính chịu áp lực cực lớn. Họ buộc phải thắng Hải Phòng nếu muốn tiếp tục đua tranh ngôi vô địch với đối thủ đến những vòng cuối cùng.

Về lý thuyết, đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn với Thể Công Viettel. Trong khi đội chủ nhà đua vô địch với phong độ cao, Hải Phòng lại sa sút không phanh. Tính từ cuối năm 2025 đến nay, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã trải qua 5 trận liền không thắng (hòa 1, thua 4). Đây là màn trình diễn trái ngược hoàn toàn với những gì họ thể hiện trước đó.

Nhiều người tin rằng Hải Phòng có dấu hiệu “buông thả” sau khi giành được vị trí an toàn. Họ không thể đua vô địch, nhưng cũng không phải lo trụ hạng. Bên cạnh đó, việc mất chân sút chủ lực Friday vào tay Ninh Bình FC phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng này.

Cũng vì vậy, Thể Công Viettel được dự đoán sẽ có chiến thắng trước Hải Phòng tối nay. Dù sao, hãy cùng chờ xem đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thể tạo ra khó khăn nào cho đội chủ nhà hay không.