Trực tiếp Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM 2-0 (H2): Văn Khang rời sân

report Không vào, Thể Công Viettel suýt thua bàn thua vô duyên 73': Văn Việt và các hậu vệ không hiểu ý nhau trong một tình huống đơn giản. Rất may cho họ là Việt Cường không thể tận dụng khi dứt điểm ra ngoài. report Đội khách nỗ lực vùng lên 68': Becamex TPHCM thay liền 2 cầu thủ tấn công. Thanh Hậu và Ismaila vào sân để cải thiện sức tấn công. Nhưng liệu những phương án này có thành công khi mà khoảng cách đang là 2 bàn? goal 2-0, Thể Công Viettel nhân đôi cách biệt chóng vánh 64': Từ chấm đá phạt chếch sang bên cánh trái, Tiến Anh tạt bóng như đặt để Tiến Dũng đánh đầu vào góc cao. Thể Công Viettel dẫn 2-0 chóng vánh và tất cả bằng vũ khí đánh đầu. goal VÀO, Viettel dẫn 1-0 60': Sau nhiều nỗ lực, Pedro đã ghi bàn. Lần này anh ghi bàn từ không chiến với pha đánh đầu đẳng cấp, lái bóng vào góc xa. Người kiến tạo cho anh là Văn Khang. report Không được 54': Cầu thủ Viettel tung cú đá góc hẹp sau pha chuyền bóng của Pedro, nhưng không thắng được Minh Toàn. report Như hiệp 1, Viettel nỗ lực đẩy cao tốc độ trong những phút đầu tiên 50': Đội chủ nhà không muốn mất điểm khi tiếp Becamex TPHCM. Họ đang nỗ lực đẩy cao các pha tấn công foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 45': Một hiệp đấu khá hứng khởi đã kết thúc. 2 đội chấp nhận hòa nhau 0-0 trong thế trận ngang ngửa. Cả Viettel lẫn Becamex TPHCM đều có những cơ hội để có thể tiếc nuối. report Becamex TPHCM bỏ lỡ tình huống rất rõ ràng 41': Một pha lên bóng rất bài bản của Becamex TPHCM. Bóng được chuyển xuống bên cánh trái và tạt vào. Nhưng bên trong, chân sút đội khách không thể chạm bóng. Một cơ hội bị bỏ phí rất đáng tiếc của Becamex TPHCM. report Becamex TPHCM đang kiểm soát tuyến giữa tốt hơn 36': Sau những phút bị dồn ép, Becamex TPHCM đã cầm bóng tốt hơn. Sự vững vàng của họ khiến Viettel không còn duy trì sức ép như trước. report Becamex TPHCM suýt ghi bàn 30': Văn Anh bứt tốc đón đường chuyền vượt tuyến từ đồng đội. Anh xử lý khéo léo rồi tung ra cú đá. Nhưng trên đường lăn vào lưới, bóng đã bị Tiến Dũng phá ra. report Bóng đập cột dọc Becamex TPHCM 25': Vẫn từ điểm nổ Pedro. Lần này, anh tung ra cú đá hiểm hóc. Tiếc cho Viettel khi bóng tìm đến cột dọ Becamex TPHCM. report Không vàooo 22': Trong lần hiếm hoi có tư thế dứt điểm, Pedro đã đưa trái bóng đi căng, nhưng bóng không xa tầm với thủ môn Becamex TPHCM. report Viettel đang nắm thế trận 20': Becamex TPHCM thất thế, không thể kiểm soát tuyến giữa. Thế trận ấy tạo điều kiện để Viettel tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên ở những pha phối hợp đoạn cuối, họ không thể làm tốt. report Trận đấu chậm hơn 13': Hai đội đang làm giảm nhịp độ trận đấu. Sau thời gian đầu ăn miếng trả miếng, Becamex TPHCM cũng như Viettel đã trở nên thận trọng hơn. report Viettel đáp trả 8': Sau một loạt pha phối hợp, bóng được đưa tới đầu Lucao. Nhưng tiền đạo này lại đội đầu ra ngoài. report Nguy hiểm cho Viettel 4': Becamex TPHCM được hưởng quả đá phạt nguy hiểm khi Tiến Dũng phạm lỗi ở rìa vòng cấm. Tuy nhiên Văn Anh lại dứt điểm đưa bóng đi đập hàng rào ra ngoài. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Becamex TPHCM report Đội hình ra sân của Viettel Đội chủ nhà Thể Công Viettel đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Văn Khang, cầu thủ dính chấn thương ở trận thắng CATPHCM, đã bình phục và có tên ở danh sách xuất phát.

Thể Công Viettel đang khởi đầu tốt với 4 điểm sau trận hòa CAHN 1-1 ở ngày khai màn, tiếp đó thắng đậm CA TP.HCM 3-0. Lịch thi đấu của họ ở giai đoạn đầu là khá căng, nhưng CLB này đã biết cách vượt qua. HLV Popov giúp các học trò kiên cường cầm chân CAHN trước khi bùng nổ ở trận gặp CA TP.HCM. Nếu tận dụng tốt hơn, thậm chí họ còn thắng đậm hơn.

Đây là 2 trận đấu cho thấy khả năng hòa nhập rất nhanh của các tân binh. Thủ môn Văn Việt vững vàng trong khung gỗ, Lucao hiệu quả trên hàng công nhờ khả năng di chuyển thông minh, tự tìm cơ hội và những pha “độc lập tác chiến” mạnh mẽ, Kyle Colonna vững vàng ở hàng thủ và Darmian Vu Thanh bén nhạy ở tuyến tiền vệ. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Wesley Nata cũng phần nào khiến NHM đội bóng áo lính quên đi Đức Chiến.

Có thể nói, đoàn quân của HLV Popov có một diện mạo mới so với những mùa giải trước. Với những gì đang thể hiện, có thể nói Thể Công Viettel không e ngại trước bất cứ đối thủ nào.

Bên kia chiến tuyến, Becamex TPHCM đang lộ ra những vấn đề. CLB này thay đổi lực lượng sát giờ khai mạc giải nên lối chơi vẫn còn nhiều trục trặc. Trận ra quân, họ đã dễ dàng đánh bại HAGL 3-0 nhưng sau đó, CLB này lại trở về với bộ mặt thất thường khi thua CAHN 0-3. Thất bại ấy tiếp tục khiến họ mất quân. Sau Tấn Tài, Vĩ Hào, Trung Hiếu Kizito sẽ nghỉ trận đấu hôm nay vì án treo giò.

Với quá khứ sợ những chuyến ghé thăm Thể Công Viettel (thua 6/8 trận gần nhất khi làm khách của Viettel) cộng với lực lượng bị bào mòn, khó có thể tin Becamex TPHCM sẽ đứng vững tại Hàng Đẫy vào tối nay.