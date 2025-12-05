Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Malaysia 4-0 (H1): Hải Linh dứt điểm đầy nhạy cảm

TPO - Đội tuyển Việt Nam dễ dàng đưa tỷ số lên 4-0. Hải Linh tung ra cú đá hiểm vào góc thấp đánh bại thủ môn Malaysia.

report Việt Nam suýt có bàn thứ 5 40': Thanh Nhã tung ra cú đá đưa bóng sát sát cột dọc. Sau đó, Nguyễn Thị Hoa đánh đầu ở cự ly thoáng nhưng bóng đi ra ngoài. goal 4-0 cho Việt Nam 33': Hải Yến pressing tốt, lấy bóng rồi tạt vào cho Hải Linh. Tiền vệ này dứt điểm 1 chạm đầy cảm giác làm tung mành lưới. goal 3-0, quá đơn giản cho đội tuyển nữ Việt Nam 25': Chỉ vài phút sau bàn thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thứ 3 khi Hải Yến đánh đầu dễ dàng. Thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. goal VÀO, đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn thứ 2 23': Hải Linh đi bóng khéo léo bên cánh trái và tạt vào. Một lần nữa thủ môn Malaysia mắc sai lầm, để tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. report Nửa hiệp 1 đã trôi qua, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có bàn thứ 2 22': Malaysia đã chơi nỗ lực hơn, áp sát hơn khiến đội tuyển nữ Việt Nam không còn dễ dàng như trước. Do vậy, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Việt Nam. report Không vào, tỷ số suýt là 2-0 13': Nguyễn Thị Hoa tung ra cú đá căng và hiểm. Thủ môn Malaysia xuất sắc, bóng sau đó bật ra nhưng Hải Yến không thể tạo ra khác biệt. report Việt Nam đang đá nửa sân 8': Sau khi ghi bàn dễ dàng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Đội đang đá nửa sân. goal VÀO, đội tuyển nữ Việt Nam mở điểm dễ dàng 3': Ngay ở cú đá đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở điểm. Thủ môn Malaysia xử lý rất lóng ngóng để bóng bật ra đúng tầm chân của Hải Yến. Tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. foul Trận đấu bắt đầu 1': Malaysia giao bóng trước. Màn so tài này diễn ra trên sân Chonburi, Thái Lan report 11 cái tên đá chính của Malaysia report Đội tuyển nữ Việt Nam công bố đội hình ra sân Đội tuyển nữ Việt Nam dùng lực lượng không phải mạnh nhất. Những nhân tố như Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa... được ra sân ngay từ đầu.

Theo phân chia bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ chung bảng Myanmar, Philippines vốn là 2 cái tên sừng sỏ. Ngoài ra là Malaysia. Bảng B thực sự căng thẳng so với bảng A, nơi mà chủ nhà Thái Lan được dự báo là dễ dàng thống trị.

Dù hành trình hứa hẹn gặp nhiều chông gai nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tự tin vượt qua tất cả để chiếm ngôi đầu, qua đó nắm thế chủ động cho giai đoạn knock-out.

Lý do thứ nhất là các cô gái Việt Nam rất có duyên với đấu trường SEA Games. 4 kỳ gần nhất, các cô gái áo đỏ đều đăng quang. Đội đã đối diện với nhiều áp lực cũng như những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Việt Nam vẫn có thể vượt qua để bước lên ngai vàng ở 4 kỳ đại hội gần đây.

Thứ 2 là sự kém duyên của bóng đá nữ Philippines ở đấu trường SEA Games. Dù là đội vô địch ASEAN 2022 nhưng 1 năm sau ở SEA Games 32, Philippines lại không vượt qua vòng bảng. Có lý do để lý giải cho điều này khi đội tuyển nữ Philippines thường mất rất nhiều trụ cột do không được CLB nhả cho SEA Games.

Ví dụ như sự kiện năm nay, Quinley Quezada, Sara Castañeda, Chandler McDaniel, Carleigh Frilles, Katrina Guillou và đặc biệt là ngôi sao số 1 Sarina Bolden phải ngồi ngoài. Đó là lý do Việt Nam tự tin giành 3 điểm trước Philippines.

Thứ 3 là cái dớp của bóng đá nữ Myanmar khi gặp Việt Nam với 3 lần gặp nhau ở đấu trường SEA Games, họ thua cả 3.

Với tất cả những phân tích trên, có thể khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được coi là “chị cả” ở bảng B. Và ở trận ra quân, Huỳnh Như và đồng đội sẽ chứng tỏ vị thế ấy bằng một màn vùi dập Malaysia.