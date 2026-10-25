Trực tiếp Ninh Bình FC 0-0 Công an TPHCM (Hiệp 2): Chờ đợi bàn thắng

TPO - Ninh Bình FC cầm bóng nhiều, liên tục áp sát vòng cấm. Tuy nhiên, họ đang vấp phải hàng thủ được bố trí kín kẽ từ phía đội khách. Trong khi đó ở mặt trận tấn công, Công an TPHCM cũng thường xuyên tạo ra mối đe dọa. Điều còn thiếu ở hiệp 1 có chăng là bàn thắng.

report Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu cân bằng của cả 2 đội. Ninh Bình FC dồn ép thời gian đầu nhưng Công an TPHCM đã đứng vững và tạo ra sức ép đáng kể trong nửa sau hiệp 1. report Williams Minh Hoàng không thể tận dụng cơ hội 44': Công an TPHCM đã tổ chức một pha tấn công bài bản. Quang Hùng tạt bóng chuẩn xác cho Williams Minh Hoàng. Tuy nhiên tiền đạo trẻ này có pha chạm bóng thiếu tinh thế, khiến bóng đi lên trời. report Hàng loạt cơ hội xuất hiện 37': Cuối hiệp 1, hai bên đang đẩy cao tốc độ tấn công. Thế trận khá thoáng tạo nên nhiều cơ hội. Sau tình huống Lucao dứt điểm hiền trong vòng cấm, Công an TPHCM đáp lễ với pha đi bóng và sút của Cummings. Bóng đập chân hậu vệ Ninh Bình FC đi ra ngoài đáng tiếc. report Ninh Bình FC đáp lễ 32': Quốc Việt đón bóng từ góc trái. Anh sút rất căng. Bóng đi chính xác nhưng vẫn là chưa đủ hiểm để đánh bại Lê Giang. report Văn Lâm trổ tài 30': Cummings có bóng ngoài vòng cấm. Anh mạnh dạn tung ra cú sút xa. Bóng hướng vào góc hiểm nhưng Văn Lâm đã xuất sắc. report Lucao bị kèm quá chặt 27': Lucao vừa đón bóng trong tư thế với và đánh đầu. Cú dứt điểm của anh đi lên trời. Tình huống này phản ánh sự bế tắc của Lucao nói riêng và Ninh Bình FC nói chung trước hàng thủ số đông của Công an TPHCM. report Nguy hiểm 22': Cummings băng lên bên cánh phải, đón đường chuyền dài của đồng đội. Anh đã vượt qua Thành Trung rồi tung cú sút. Tiếc rằng bóng đập chân hậu vệ áo đen đi ra ngoài. report Ninh Bình FC đang gặp khó khăn 15': Đội chủ nhà đang cầm bóng nhiều, di chuyển liên tục nhưng họ vấp phải sức kháng cự đáng nể từ phía Công an TPHCM. Những pha càn lướt của Aldair, Olaha Mạnh Đức đã làm nản lòng hàng công Ninh Bình FC. report Khá bất ngờ 12': Sau tình huống phản công không thành, Công an TPHCM tìm cơ hội thông qua tình huống sút xa. Đào Quốc Gia là người thực hiện cú đá. Trái bóng đi khá nguy hiểm, chệch cột dọc trong gang tấc. report Không được! 5': Từ chấm đá phạt cách khung thành 25 mét, trung vệ Romeu tung ra cú sút căng. Bóng đi chính xác nhưng không gây ra khó khăn cho Lê Giang. foul Trận đấu bắt đầu report Ninh Bình FC đang khởi động cho trận đấu report Tài Lộc bình phục chấn thương, trở lại danh sách đăng ký của Ninh Bình FC Ninh Bình FC vừa công bố 11 cái tên đá chính trước Công an TPHCM. Họ không sử dụng Gia Hưng, Quang Nho, Thanh Thịnh và Ngọc Bảo ở đội hình chính. Ngoài ra Tài Lộc cũng được điền tên ở danh sách dự bị. Nhiều khả năng tiền đạo 32 tuổi sẽ tái xuất sau 1 tháng chấn thương. report Đội hình ra sân của Công an TPHCM

Hiện tại, sau 4 vòng đấu, đội chủ nhà Ninh Bình FC đang có 10 điểm (3 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, với việc SLNA vừa đánh bại HAGL 2-0 để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng (11 điểm), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải giành chiến thắng trước đại diện đến từ TPHCM để đạt mốc 13 điểm và đòi lại vị trí số một.

Phong độ hiện tại mang đến sự tự tin lớn cho đội bóng cố đô, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Họ đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 11 bàn thắng (trung bình 2,75 bàn/trận). Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh và bản lĩnh của Ninh Bình FC chính là chiến thắng kịch tính 4-3 trước HAGL ở vòng đấu trước, nơi Nguyễn Lê Phát ghi bàn quyết định ở phút 90 dù đội nhà phải chơi thiếu người.

Với những nhân tố có khả năng tạo đột biến cao như Quốc Việt, Lucao và đặc biệt là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Hoàng Đức, đội chủ nhà có trong tay nhiều phương án để xuyên phá hàng thủ đối phương cũng như làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến.

Dù vậy, Ninh Bình FC không thể chủ quan trước một CLB Công an TPHCM đang có phong độ ổn định. Đội khách đã bỏ túi 7 điểm và vừa có chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel. Vũ khí phản công và khả năng dứt điểm sắc bén của những chân sút như Nguyễn Tiến Linh hay Olaha Mạnh Đức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sóng gió. Hơn nữa, lịch sử đối đầu đang tiếp thêm sự tự tin cho đội khách khi họ từng đánh bại chính Ninh Bình FC 2-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/2026.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều chịu tổn thất đáng kể về lực lượng. Nếu như CLB Công an TPHCM mất tiền vệ Đức Phú vì án treo giò, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tranh chấp tuyến giữa, thì Ninh Bình FC cũng vắng trung vệ Lucas Turci. Sự thiếu hụt này là một thử thách lớn cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà vốn đã phải nhận tới 6 bàn thua kể từ đầu mùa.

Xét trên tương quan lực lượng và phong độ, Ninh Bình FC vẫn nắm giữ lợi thế nhờ sức mạnh tấn công vượt trội cùng điểm tựa sân nhà. Nếu Hoàng Đức và các đồng đội kiểm soát tốt khu trung tuyến, duy trì áp lực liên tục đồng thời hạn chế tối đa sai lầm nơi hàng thủ, họ hoàn toàn có thể giữ lại 3 điểm trọn vẹn.