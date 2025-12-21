Trực tiếp Aston Villa vs MU 2-1 (H2): Quỷ đỏ bế tắc

TPO - Bị dẫn trước, MU tràn lên tấn công nhưng bế tắc trong bối cảnh mất đội trưởng Bruno Fernandes.

time Hiệp 2 có 4 phút bù giờ report KHÔNG VÀO! Rogers lỡ cơ hội lập hat-trick 84': Villa phản công nhanh, Rogers có cơ hội để lập hat-trick ở trận này, nhưng anh lại sút bóng thẳng vào người một hậu vệ MU. report MU đang bế tắc 78': MU đang bế tắc. Mất Bruno Fernandes khiến các đợt tấn công của Quỷ đỏ thiếu đi sự bất ngờ cần thiết để xuyên thủng hàng thủ Villa. substitution Ugarte và Sesko rời sân 72': Hai trong số các cầu thủ tệ nhất MU ở trận này, Ugarte và Sesko phải rời sân, nhường chỗ cho Fletcher và Zirkzee. report KHÔNG VÀO! Cunha đánh đầu ra ngoài khó tin 67': Từ cánh trái, Dorgu tạt bóng như đặt cho Cunha băng vào đánh đầu ở cự ly gần. Thế nhưng, tiền đạo người Brazil vẫn đưa bóng bay ra ngoài rất khó tin. report Cunha sút xa không thành 65': MU đang bế tắc và giải pháp của họ là sút xa. Cunha là cầu thủ mới nhất thử vận may, nhưng cú sút từ cánh trái của anh rất thiếu chính xác. goal VÀO! Rogers lập cú đúp 58': Hàng thủ MU một lần nữa để lỏng Rogers và bị trừng phạt. Vẫn góc sút cũ nhưng lần này ở vị trí gần hơn, và Rogers không bỏ lỡ thời cơ để đánh bại Lammens, nâng tỷ số lên 2-1 cho Aston Villa. report Đến lượt Martinez sút xa 55': MU đang thực hiện khá nhiều tình huống sút xa. Lần này đến lượt Martinez thử vận may nhưng không thành công. report Mount sút xa nguy hiểm 53': Từ tình huống đá phạt góc của MU, bóng bật ra đúng vị trí của Mount. Tiền vệ này sút ngay bằng chân trái, bóng đi xuyên qua hàng thủ Villa nhưng đi chệch cột dọc. report Sesko không thể chạm bóng 49': MU lên bóng nhanh bên cánh phải, Mount căng ngang cực kỳ khó chịu nhưng Sesko lao vào chậm một nhịp. substitution Bruno Fernandes rời sân vì chấn thương 46': Sau giờ nghỉ, MU tung Martinez vào sân thay đội trưởng Bruno Fernandes vì chấn thương. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có dấu hiệu bị đau từ cuối hiệp 1. start Hiệp 2 bắt đầu report Hết hiệp 1: Aston Villa 1-1 MU Hiệp 1 diễn ra hấp dẫn với các tình huống đôi công của hai đội. Dù vậy, người hâm mộ phải chờ đến cuối hiệp để chứng kiến 2 bàn thắng liên tiếp của Rogers và Cunha. goal VÀO! Cunha gỡ hòa 1-1 cho MU 45+3': Cash mắc sai lầm ngớ ngẩn, để Dorgu cướp bóng cho Cunha thoát xuống đối mặt với Martinez. Cho dù ở góc hẹp, Cunha vẫn cứa lòng chính xác đánh bại Martinez, gỡ hòa 1-1 cho MU. goal VÀO! Rogers lập siêu phẩm mở tỷ số cho Villa 45': McGinn che chắn tốt ở giữa sân trước khi chuyền bóng cho Rogers bên cánh trái. Ngôi sao người Anh đi bóng cắt vào trong và tung cú sút vòng cung đưa bóng vào góc xa, lập siêu phẩm mở tỷ số trận đấu. Lammens chỉ biết chôn chân đứng nhìn trong tình huống này. report KHÔNG VÀO! Bruno Fernandes suýt ghi bàn 42': MU có thêm cơ hội ghi bàn tương đối rõ ràng sau tình huống phối hợp đẹp mắt bên cánh phải. Thế nhưng, cú sút quyết định của Bruno Fernandes vẫn bị Onana cản phá. report Cunha sút xa nguy hiểm 34': Cunha giành được bóng ở giữa sân và quyết định dẫn lên sút ngay. Cú sút mạnh nhưng không đủ khó và Martinez dễ dàng cản phá. report Rogers sút xa không thành công 32': Rogers độc diễn bên cánh trái Villa, anh ngoặt bóng vào trong trung lộ và tạo ra góc sút rất rộng. Tuy nhiên, tiền vệ này lại dứt điểm quá nhẹ và không thể đánh bại Lammens. report Sesko không thể dứt điểm 23': MU phản công nhanh, Cunha chọc khe cho Sesko thoát xuống. Tiền đạo người Slovenia đẩy bóng vượt qua thủ môn Martinez, nhưng bóng đi quá nhanh khiến anh không kịp dứt điểm. Tình huống này cũng khiến Martinez va chạm với Cash và bị đau. report KHÔNG VÀO! Sesko phung phí cơ hội vàng 21': Từ đường chuyền của Mount, Konsa đánh đầu phá bóng hụt giúp Sesko thoát xuống đối mặt với Martinez. Tuy nhiên, tiền đạo này sút chậm một nhịp và để cho Martinez lao ra cản phá thành công. report Thế trận giằng co 13': MU đang tạo ra thế trận giằng co với Aston Villa. Cho dù không thể tấn công, nhưng họ cũng hạn chế phần nào các đợt lên bóng của đội chủ nhà. report KHÔNG VÀO! Bóng sượt cột dọc MU 8': Từ quả đá phạt góc của Villa, Maatsen sút bóng ngang khung thành MU. Rogers nhanh chân đánh gót, nhưng bóng chỉ đi sạt cột dọc đội khách bật ra ngoài. report KHÔNG VÀO! Lammens cứu thua xuất sắc 7': Urgate làm mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, Villa phản công nhanh. McGinn thoát xuống bên cánh phải và tung cú đặt lòng chân trái hiểm hóc. Tuy nhiên, Lammens vẫn kịp đổ người cứu thua cho MU. report KHÔNG VÀO! Cunha sút xa nguy hiểm 3': MU là đội có cơ hội đầu tiên. Từ pha bóng lập bập trước vòng cấm Villa, Cunha tung cú cứa lòng từ xa cực mạnh. Bóng đi xoáy, nhưng chưa đủ để đi vào khung thành đội chủ nhà. start Trận đấu bắt đầu MU là đội giao bóng trước. report Morgan Rogers sẽ tỏa sáng trước MU? Sau khởi đầu không tốt ở mùa giải này, Morgan Rogers đang tỏa sáng rực rỡ trong thời gian gần đây. Tiền vệ 23 tuổi này đã ghi 4 bàn, kiến tạo 1 bàn trong 5 trận gần nhất ở Ngoài hạng Anh. report Sesko tái xuất Sesko lần đầu tiên đá chính cho MU kể từ trận hòa với Nottingham vào đầu tháng 11. Tiền vệ người Slovenia mới có vỏn vẹn 2 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này và chịu áp lực rất lớn từ giới truyền thông. report Mainoo bất ngờ vắng mặt Tài năng trẻ của MU, Mainoo được kỳ vọng đá chính ở trận này trong bối cảnh Casemiro bị treo giò. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký của Quỷ đỏ. Chia sẻ nhanh trước trận đấu, HLV Ruben Amorim cho biết Mainoo dính chấn thương bắp chân và phải ngồi ngoài vài tuần. Đây là điều rất đen đủi với Mainoo khi tương lai của anh tại Old Trafford không rõ ràng. tatic Đội hình xuất phát Villa vs MU

Nhận định bóng đá Aston Villa vs MU

Kể từ khi trở thành HLV trưởng MU, Ruben Amorim luôn trung thành với sơ đồ hệ thống 3-4-2-1. Ngay cả khi MU thua liểng xiểng và chịu áp lực “ngàn cân”, HLV người Bồ Đào Nha vẫn quyết tâm giữ vững triết lý của bản thân.

Tuy nhiên, ông có thể sẽ phải thay đổi sơ đồ yêu thích này khi làm khách của Aston Villa đêm nay. Lý do vì MU mất bộ đôi cầu thủ chạy cánh phải Mbeumo và Amad Diallo. Hai cái tên này cực kỳ quan trọng với chiến thuật của Amorim, buộc ông phải tính toán lại khi họ cùng nhau vắng mặt. Ngoài ra, việc mất Casemiro ở tuyến giữa vì án treo giò cũng khiến Amorim khó xử. Ông có thể cần đến 2 tiền vệ trung tâm khác thay thế cho ngôi sao người Brazil.

Theo truyền thông Anh, Amorim sẽ thử dùng 4-2-3-1 đấu với Aston Villa. Cặp tiền vệ dự bị Urgate và Mainoo sẽ cùng xuất phát, hỗ trợ cho Bruno Fernandes. Trong khi đó, Dalot và Mount nhiều khả năng đá cánh phải thay cho Diallo và Mbeumo.

Nếu như MU gặp đủ loại vấn đề thì Aston Villa đang thăng hoa hơn bao giờ hết. HLV Unai Emery thậm chí liên tục xoay vòng cầu thủ nhưng Villa vẫn duy trì được mạch thắng cực kỳ thuyết phục. Đặc biệt, điểm yếu nhất của MU ở trận này và cánh phải và giữa sân lại chính là điểm mạnh nhất của Aston Villa.

Thành công của Villa trong thời gian qua dựa nhiều vào nguồn năng lượng dồi dào của Kamara, Onana, Tielemans, McGinn và Rogers. Nếu HLV Ruben Amorim không đưa ra thay đổi nào đặc biệt, hệ thống 3-4-2-1 của ông rất dễ sụp đổ ngay trong hiệp 1 trước áp lực mà dàn tiền vệ của Aston Villa tạo ra.

Xem trực tiếp Aston Villa vs MU trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa Aston Villa và MU được phát trực tiếp trên K+ và FPT Play.