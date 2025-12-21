Trực tiếp Aston Villa vs MU 1-1 (H2): Bruno Fernandes rời sân sớm

report Mainoo bất ngờ vắng mặt

Tài năng trẻ của MU, Mainoo được kỳ vọng đá chính ở trận này trong bối cảnh Casemiro bị treo giò. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký của Quỷ đỏ.

Chia sẻ nhanh trước trận đấu, HLV Ruben Amorim cho biết Mainoo dính chấn thương bắp chân và phải ngồi ngoài vài tuần. Đây là điều rất đen đủi với Mainoo khi tương lai của anh tại Old Trafford không rõ ràng.