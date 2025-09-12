Trong tháng 9 sẽ xuất hiện không khí lạnh yếu, thời tiết đậm chất "mùa Thu Hà Nội"

HHTO - Dự báo trong tháng 9, những đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc, mở ra dấu hiệu chuyển mùa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong giai đoạn 11/9 - 10/10, nền nhiệt trung bình cả nước dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn khoảng 0,5-1°C. Đồng bằng Bắc Bộ cùng dải Thanh Hóa - Gia Lai có lượng mưa cao hơn trung bình 5-15%, trong khi nhiều khu vực khác lại thấp hơn 5-10%.

Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo xuất hiện từ cuối tháng 9. Tuy nhiên, cường độ còn yếu, hoạt động chưa ổn định nên chưa làm thay đổi nhiều đến nền nhiệt miền Bắc. Đây là tín hiệu báo hiệu mùa Đông sắp đến, nhưng trong giai đoạn đầu không có những đợt rét đậm, rét hại. Thời tiết se se lạnh mang hơi hướng của mùa Thu.

Mùa Thu Hà Nội với xôi cốm, cà phê trứng đã trở thành nét đặc trưng trong lòng người dân Hà thành cũng như khách du lịch khắp bốn phương. (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngoài ra, trong tháng này, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức tương đương trung bình nhiều năm, tức khoảng 2-3 cơn, trong đó có khả năng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Các chuyên gia cũng cảnh báo khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng tại Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi. Nam Bộ và các khu vực khác ở Trung Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, sự kết hợp giữa bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tàu thuyền. Trên đất liền, mưa lớn dồn dập có thể gây lũ lụt, ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất ở miền núi. Các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra ở nhiều nơi, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và đời sống dân sinh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo. Việc chủ động phương án ứng phó, nhất là tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng ven biển chịu ảnh hưởng bão, sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại.