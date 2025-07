Trong dòng chảy ký ức hào hùng vẫn không ngừng nhớ thương đồng đội

TPO - Ngày 21/7, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 là một trong 6 đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 16/01/1951 tại Đình Mống Lá (xã Yên Quang, huyện Nho Quan, nay là xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Trong các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn giữ vững bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, nối tiếp nhau giữ vững và phát huy tám chữ vàng truyền thống “Đoàn kết - Nghiêm túc - Dũng cảm - Chiến thắng”.

Quang cảnh buổi gặp mặt truyền thống.

Trong suốt hành trình lịch sử của Sư đoàn 320, các chiến binh Nghệ An – Hà Tĩnh luôn sát cánh cùng cựu chiến binh cả nước tham gia hoạt động tri ân Anh hùng liệt sỹ. Trong gần 15.000 liệt sỹ của Sư đoàn đã hi sinh trên các chiến trường, riêng Nghệ An – Hà Tĩnh có hơn 1.200 liệt sỹ cùng hàng chục nghìn thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh, chia sẻ: “Trải qua bao cuộc kháng chiến oanh liệt, lớp lớp thế hệ đã anh dũng chiến đấu, không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất quê hương và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Họ đã ngã xuống nhưng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của các anh sẽ mãi là ngọn lửa thiêng soi sáng con đường đổi mới dân tộc hôm nay. Các anh đã viết nên bản hùng ca bi tráng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Những hy sinh đó đã hóa thành hồn thiêng sông núi, mãi trường tồn với non sông đất nước”.

Hơn 350 cựu chiến binh tham gia buổi gặp mặt truyền thống.

Hòa bình lập lại, cũng là lúc Sư đoàn 320 bắt đầu một hành trình mới: “Hành trình tri ân, đi tìm đồng đội, khắc phục hậu quả chiến tranh”. Nhiều cựu chiến binh đã bền bỉ góp sức trên hành trình ấy. Tình cảm đó chiến thắng tuổi tác, sức khỏe, di chứng vết thương, bệnh tật, không quản đường xa, họ đã nhiều lần tổ chức về chiến trường xưa để tìm đồng đội, dâng hương cho người nằm lại. Họ cười khi lên đường, nhưng nước mắt đã rơi lặng lẽ giữa chiến trường xưa khói lửa”, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải xúc động nói.

Ban Liên lạc còn tích cực tham gia các hoạt động tri ân như quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng hệ thống nhà bia tưởng niệm tại các chiến trường xưa. Đặc biệt, hai điểm cao 1015 và 1049 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Trong đó, những người lính năm xưa, tuổi cao sức yếu, có người mang thương tích của chiến tranh, bệnh tật, vẫn trực tiếp trở lại chiến trường, tự tay trộn vữa, xây bia tưởng niệm, như một lời hứa không quên đồng đội đã ngã xuống.

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh.

Một dấu ấn đặc biệt là hành trình tri ân xuyên Việt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Hơn 200 cựu chiến binh đã trở lại chiến trường xưa, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ. Trong suốt 14 ngày, đoàn đã di chuyển hơn 4.200 km, dâng hương, dâng hoa tại 28 điểm, giao lưu tại 11 địa phương. Chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc thiêng liêng, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình đồng đội và truyền thống tốt đẹp của Sư đoàn.

“Chúng tôi - những cựu chiến binh Sư đoàn 320 - nguyện tiếp tục gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ' thực hiện tốt công tác 'Đền ơn đáp nghĩa', giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và sống xứng đáng là những tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường. Truyền thống anh hùng của Sư đoàn là động lực để cựu chiến binh Sư đoàn 320 đồng hành với chiến sỹ, đồng bào cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải cho hay.

Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định: “Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người lính Sư đoàn 320 năm xưa là nền tảng vững chắc cho hòa bình, độc lập hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn khắc ghi và tri ân sâu sắc những cống hiến ấy.”

Ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn dành sự quan tâm, chăm lo thiết thực cho các đối tượng chính sách, người có công và các cựu chiến binh, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 Nghệ An – Hà Tĩnh trong việc duy trì các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trao tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ.

Tặng quà các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, các tướng lĩnh và các cựu chiến binh đã chia sẻ, tâm sự và ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn, tưởng niệm những đồng đội đã anh dũng hi sinh, đồng thời thắt chặt thêm tình cảm đồng chí, đồng đội, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cuộc sống hôm nay. Dịp này, Ban tổ chức đã trao nhiều suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sỹ và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.