Triển khai quyết định cán bộ của Bộ Công an ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Như Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Nguyễn Văn Thời.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Vũ Như Hà ghi nhận và đánh giá cao quá trình 42 năm tham gia công tác và cống hiến của đại tá Nguyễn Văn Thời đối với lực lượng công an nói chung, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Trần Văn Hà chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/6, sau hơn 38 năm phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.