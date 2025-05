Nhiều lãnh đạo, chỉ huy của Công an tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu trước thời hạn

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố Quyết định nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu trước hạn tuổi cho 18 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong số 18 đồng chí nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí, có 3 trưởng phòng; 9 phó trưởng phòng và tương đương; 4 chỉ huy cấp đội và 2 trưởng công an cấp xã.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa (là một trong những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi trong đợt này) chia sẻ, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết thấu tình, đạt lý chế độ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ.

Theo thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, việc các đồng chí tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, tiên phong và ý thức chính trị cao trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng công an. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ cũng như xây dựng Đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có 8 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện tự nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ trong công an nhân dân từ ngày 01/3/2025. Đây là những cán bộ lãnh đạo tiên phong, gương mẫu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới.