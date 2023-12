Triển khai nhiều quyết định quan trọng về cán bộ chủ chốt tại TPHCM, Đồng Nai

TPO - Tuần qua, nhiều quyết định quan trọng về cán bộ chủ chốt được triển khai tại TPHCM, Đồng Nai.

Phó Giám đốc Công an TPHCM được thăng bậc hàm lên thiếu tướng

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng với sĩ quan Công an Nhân dân.

Buổi lễ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ban hành về thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Mai Hoàng quê ở Hưng Yên, tốt nghiệp trường Trung học An ninh nhân dân. Sau đó, ông theo học tại Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát. Thiếu tướng Mai Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, như: Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu...

Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Việc phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo UBND TPHCM được thực hiện sau khi ông Nguyễn Văn Dũng được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa X.

Theo quyết định phân công công tác, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM có các trách nhiệm sau:

Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TPHCM và phân công các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TPHCM tham dự các hoạt động của cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM và các cơ quan đơn vị thuộc TPHCM.

Chỉ đạo Văn phòng UBND TPHCM trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước của thành phố; Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Quản lý tài chính, ngân sách; Cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng; Quốc phòng, an ninh, nội chính; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; An toàn giao thông; Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với các địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phụ trách một số chương trình, đề án trong 3 Chương trình đột phá và một Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phụ trách các chương trình, đề án như: Tổ chức chính quyền đô thị; hình thành và phát huy các hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025; chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2020 - 2025; chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… Ông Phan Văn Mãi trực tiếp theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức, quận 1, quận 7 và huyện Cần Giờ.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công tác thi đua khen thưởng, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành.

Phụ trách các đề án như: Tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo giai đoạn 2020 - 2030; các chương trình như cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí - tự động hóa, phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao… Ông Hoan theo dõi chỉ đạo quận 11, quận Gò Vấp, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Ông trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hành chính, tư pháp, công tác dân tộc - tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tham nhũng.

Đáng chú ý, ông Châu được bổ sung nhiệm vụ theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát (các lĩnh vực cụ thể do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách). Ông Châu trực tiếp theo dõi chỉ đạo các quận 6, 10, 12, Tân Phú.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo triển khai Đề án 06.

Trực tiếp chỉ đạo và ký văn bản liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao, lao động - thương binh và xã hội, giảm nghèo, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng đô thị thông minh… Ông Đức theo dõi, chỉ đạo các quận 3, 5, 8, Tân Bình.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông.

Ông Cường trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, quản lý, phát triển đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải... Ông Cường theo dõi, chỉ đạo quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch đầu tư công, quản lý tài chính, quản lý ngân sách. Ông trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, tài sản công, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước...

Ông Dũng theo dõi chỉ đạo các quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân.

Anh Lê Trí Thông làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM

Chiều 12/12, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2026 đã diễn ra phiên trọng thể.

Trong phiên trọng thể, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Doanh nhân trẻ TPHCM nhiệm kỳ XII gồm 42 anh, chị đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Trong đó, Đại hội đã hiệp thương bầu anh Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch YBA khóa XI, làm Chủ tịch YBA khóa XII. Anh Lê Trí Thông hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ.

Đồng Nai có tân Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

Chiều 14/12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn hứa sẽ cố gắng phát huy hết khả năng, giữ vững bản lĩnh chính trị của người Công an Nhân dân, tiếp tục và không ngừng trau dồi kinh nghiệm, thận trọng, khách quan, tuân thủ pháp luật trước mọi quyết định trong công tác.