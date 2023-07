Triển khai kế hoạch kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định việc kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó nhằm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo.

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn kiểm tra; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập và Kế hoạch kiểm tra của đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Theo đó, Đoàn kiểm tra do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy làm Phó trưởng Đoàn...

Nội dung kiểm tra là kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," tập trung vào nội dung đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Việc kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó nhằm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, qua kiểm tra chỉ ra được những mặt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Đoàn và các đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu trong công tác kiểm tra; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tính khách quan, công khai, chính xác, thể hiện được sự nghiêm túc, trên dưới đồng lòng vì nhiệm vụ chung.

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra cũng lắng nghe những đề xuất từ thực tiễn về các chủ trương, chính sách, giải pháp để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất cao với Kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc của Đoàn kiểm tra; sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các cơ quan chức năng, giúp việc của Đảng ủy Công an Trung ương và các đảng ủy được Đoàn đến kiểm tra thường xuyên phối hợp, trao đổi với Thư ký Đoàn để tham mưu, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn trong quá trình kiểm tra...