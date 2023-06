Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

TPO - Sáng 15/6, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Thưa đồng chí Bí thư và các đồng chí Đảng uỷ Công an Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương, một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng (được xem là Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng uỷ Công an Trung ương) với nội dung đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời nhìn lại kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII vừa tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7), cho nên càng có ý nghĩa quan trọng. Theo Chương trình làm việc, hôm nay chúng ta bàn và cho ý kiến về một số vấn đề lớn: (1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Đảng uỷ Công an Trung ương đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ. (2) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. (3) Đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an. (4) Kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và một số công việc quan trọng khác.

Nghiên cứu một số tài liệu các đồng chí gửi trước, tôi thấy các đồng chí đã chuẩn bị rất công phu, bài bản, có chất lượng tốt. Tôi cũng nhất trí, tán thành và đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thời gian không có nhiều, tôi chỉ xin góp ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề; làm rõ và gợi mở để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo, triển khai thực hiện nếu thấy phù hợp.

Trước hết, nói về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023; và nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức; trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp, gây ra không ít khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng do có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Riêng ngành Công an của chúng ta, tôi cho rằng cũng là khoảng thời gian các đồng chí hoạt động rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại nhiều dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã luôn đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo; bám sát thực tiễn; đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác công an, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tôi xin điểm lại có mấy điểm nổi bật như sau:

Một là, Đảng bộ Công an Trung ương đã làm tốt vai trò là tham mưu, lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong điều kiện rất đặc biệt, trước bối cảnh tình hình chúng ta phải ứng phó với rất nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội, về an ninh chính trị, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ giữ vững thế chủ động chiến lược, có hàng nghìn báo cáo được gửi lên Trung ương; nhiều nội dung được Trung ương; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, góp phần hoàn thiện các định hướng lớn, chủ trương, quyết sách quan trọng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia; hơn 2 năm qua (nửa nhiệm kỳ), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành 16 Nghị quyết, 194 Thông tư, 10 Phương án, 33 Đề án, 28 Chỉ thị, 24 Chương trình, 1.439 Kế hoạch, 6 Quy chế phối hợp công tác và 4.610 báo cáo lên Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời, triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác công an; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước (đây là kết quả bao trùm và quan trọng nhất trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa nhiệm kỳ vừa qua).

Hai là, Đảng bộ Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia.

Duy trì bảo đảm an ninh từ xa, đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch Covid-19; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra, kéo giảm tội phạm; hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Ba là, tiếp tục phát huy, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phát huy vai trò là đội quân công tác, công an là một trong những lực lượng đi đầu, xung kích trong phòng, chống đại dịch Covid-19; các đồng chí cũng đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội; trực tiếp đóng góp, thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn; đặc biệt là những địa bàn, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, bằng nguồn vốn xã hội hoá (xây dựng, cải tạo, sửa chữa được 12.880 ngôi nhà với số tiền 508 tỉ đồng), được các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân nhiều nơi ghi nhận, đánh giá cao.

Bốn là, lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò là đội quân chiến đấu, một trong những lực lượng nòng cốt chủ động phát hiện, ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khối nội chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có bước tiến mới trong việc điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn; đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước mà từ trước đến nay chưa xử lý được (dân gian hay gọi là các Đại án), như: Các vụ án liên quan đến Công ty Việt Á; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; Tân Hoàng Minh; Công ty AIC; vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông…; xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ.

Năm là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực.

Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ và lãnh đạo công an các cấp đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đảng bộ Công an là một trong những Đảng bộ sớm xây dựng các chương trình để cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Công an Trung ương, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 6 vùng trên cả nước. Đặc biệt là Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 về"Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Tôi vui mừng nhận thấy việc triển khai đã đạt những kết quả rất tích cực; từng bước huy động được sự tham gia, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, việc quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ hoàn thành từ rất sớm; các đề án thành phần được xây dựng phù hợp, có lộ trình cụ thể, kế hoạch chi tiết để thực hiện. Vừa qua tôi đã nhận được cuốn sách do Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản với tiêu đề "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" để tuyên truyền trong toàn ngành, giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò, vị trí của mình.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và với tình cảm cá nhân, chân thành cảm ơn, chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Bộ Công an và toàn Ngành Công an nước nhà.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong các báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm của Đảng uỷ Công an Trung ương, cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm và phân tích những nguyên nhân cần phải khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí cần phân tích sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, có tính chiến đấu cao hơn nữa đối với các tồn tại, yếu kém, nhất là những tồn tại trong công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược, và xây dựng lực lượng; xây dựng hình ảnh "Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh".

(Vừa qua, trong Ngành đã xảy ra một số đơn vị, cá nhân, trong đó có cả cán bộ cấp tướng, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực đã bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý hình sự; điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân).

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và việc thực hiệnNghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Như trong Báo cáo đã nêu, dự báo tình hình năm 2023 và những năm tới chúng ta còn phải tiếp tục đối diện với không ít khó khăn, thách thức lớn hơn; tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột quân sự Nga - U-crai-na có khả năng còn kéo dài; lạm phát tăng mạnh, xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khoá ở nhiều quốc gia dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng; nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, mất ổn định an ninh năng lượng ngày càng hiện hữu... Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng, dầu, nguyên, vật liệu, các yếu tố đầu vào còn biến động mạnh, làm ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; mặt khác dịch bệnh, thiên tai, bão lũ sẽ còn diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; các thế lực thù địch còn tiếp tục tranh thủ cơ hội này để chống phá chúng ta với các thủ đoạn thâm độc hơn, gay gắt hơn; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội sẽ phải đối diện với nhiều thách thức lớn hơn.

Tôi cơ bản đồng ý với những phương hướng, nhiệm vụ mà các đồng chí đã nêu và các đồng chí đã phát biểu. Tôi chỉ xin lưu ý, nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây:

Thứ nhất, Đảng uỷ Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản và tích cực chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình biến động, tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông từ sớm, từ xa, nhất là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách của các nước lớn, các nước láng giềng có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương xử lý hài hoà mối quan hệ với các nước; tránh đối đầu, xung đột, để bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia - dân tộc, nhất là vấn đề bảo vệ chủ quyền và biển đảo. Huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ hai, triển khai thực hiện đồng bộ hơn và có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ.

Chủ động xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số chống đối; nhất là hoạt động tình báo, gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hoá nội bộ, cài cắm nội gián, phá hoại; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án phòng, chống biểu tình gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, "cách mạng đường phố", "Cách mạng màu" và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng của đất nước, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc và an ninh, trật tự các địa bàn chiến lược, thành phố lớn, trọng tâm là chủ động phát hiện, tham mưu ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Đừng để xảy ra tình hình xấu như ở một số nơi ở Tây Nguyên vừa mới đây.

Nhân đây tôi xin lưu ý các đồng chí cần sớm tổ chức kiểm điểm phân tích, đánh giá đúng bản chất, tình hình vụ việc mới xảy ra tại Tây Nguyên, Đắk Lắk vừa qua để rút kinh nghiệm thật sâu sắc, kịp thời; khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác nắm tình hình của chúng ta vừa qua.

Thứ ba, cần quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của người dân.

Lấy phương châm phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả. Thực hiện thật tốt khẩu hiệu hành động của lực lượng công an nhân dân mà các đồng chí mới nhấn mạnh trong năm 2023, đó là: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân". Muốn vậy, toàn lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, đồng thời cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng sâu, sát cơ sở, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đã đề ra. Bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thứ tư, Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Cụ thể là, Đảng uỷ Công an Trung ương cần tập trung triển khai thực sự có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Với tinh thần "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Đồng thời, xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng Công an nhân dân; phải thật sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo vệ chính trị nội bộ đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng.

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn 2 năm để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, kết quả của nhiệm kỳ này sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tiếp theo; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng); đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước). Trong báo cáo của các đồng chí cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ, xác định 10 nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2023. Như vậy, về phương hướng, nhiệm vụ đã rõ, mục tiêu đã cụ thể, vấn đề là quyết tâm chính trị thế nào, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo ra sao và tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được là gì? Do vậy, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thật sâu sắc trong toàn lực lượng Công an nhân dân để cùng thống nhất nhận thức, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần "nửa nhiệm kỳ vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi thì nửa nhiệm kỳ còn lại phải nỗ lực cố gắng hơn, đạt kết quả tốt hơn", để đến Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương cuối năm 2023, chúng ta phấn khởi, vui mừng báo cáo với Trung ương về những kết quả đạt được, tạo tâm thế mới để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang, vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí.