Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Công an Trung ương

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định chỉ định các nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 12/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân (CAND), để kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo mọi mặt công tác Công an; xét đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, ngày 8/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 471 chỉ định các nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Đại tá Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thay mặt Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng các nhân sự vừa được chỉ định tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn, trên cương vị mới, các nhân sự kể trên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị; khiêm tốn học hỏi, cầu thị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Thay mặt các nhân sự được chỉ định, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác để cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương...