Xã hội

Trâu bò thả rông giữa khu dân cư, Đà Nẵng ra hạn chót xử lý

Thanh Hiền
TPO - Đàn bò thả rông tung hoành giữa các tuyến đường đông đúc xe cộ lưu thông nhiều năm nay khiến người dân Đà Nẵng bức xúc.

UBND phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay đã nhiều lần tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về tình trạng các hộ chăn thả rông gia súc (trâu, bò, dê) tại các tuyến đường, khu dân cư… gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

tp-bo-7.jpg
Đàn bò thả rông﻿ tung hoành giữa lòng đường khiến người tham gia giao thông hú vía. Ảnh: Thanh Hiền.

Dù lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nhưng các hộ chăn nuôi vẫn chây ì. Để chấm dứt tình trạng này, UBND phường Ngũ Hành Sơn yêu cầu các hộ dân chấm dứt ngay hoạt động chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường; không tái đàn và chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2025. Sau thời gian nêu trên, các trường hợp không tự chấp hành, lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn sẽ tạm giữ gia súc chăn thả rông trong khu dân cư. Đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm chăn thả rông gia súc, chăn nuôi trong khu vực cấm chăn nuôi theo quy định.

UBND phường lưu ý thêm, các đơn vị chức năng phải tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý dứt điểm các hộ chăn nuôi, chăn thả rông gia súc chây ỳ, không chấp hành, có hành vi vi phạm.

tp-bo-1.jpg
Xe cộ phải "bò" từ từ trên đường Minh Mạng vì sợ va chạm với đàn bò.

Như Tiền Phong đã đưa tin, nhiều tuyến đường tại phường Ngũ Hành Sơn xuất hiện những đàn bò thả rông vô tư đi lại gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều con còn chạy ra giữa đường, lao trước đầu xe khiến người dân hú vía. Vào tháng 5/2025, một cháu bé tại phường Hải Vân khi đang chơi trước nhà đã bị bò húc văng.

Thanh Hiền
