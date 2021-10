Trao tặng suất ăn và khẩu trang bên đường cho người dân về quê

TPO - Thương người dân chạy xe máy hàng trăm cây số về quê tránh dịch, các cán bộ Đoàn và tình nguyện viên xuyên đêm đứng bên đường quốc lộ trao tặng những suất ăn miễn phí, phần quà để tiếp sức cho họ đi đường bình an.

Điểm dừng chân ấm lòng

Những ngày này, trên quốc lộ 14 qua địa phận huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk), nhiều người về quê tránh dịch cảm thấy ấm lòng khi nhận được suất ăn, chai nước mát lạnh và cả khẩu trang cho hành trình về nhà của mình.

Chị Nguyễn Thị Việt (quê ở Nghệ An) cảm động: “Dịch bệnh khiến cuộc sống khó khăn nên vợ chồng và con gái đi xe máy từ Bình Dương về quê Nghệ An, đói lắm nhưng không dám dừng lại tìm quán ăn. Khi về đến đây, nhận được món quà tiếp sức đầy ý nghĩa, tôi vô cùng cảm kích. Về đến quê, chúng tôi sẽ tự đi khai báo và cách ly, chỉ mong được về tới nhà an toàn”.

Những chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên không quản nắng mưa luân phiên cầm theo các phần quà, khẩu trang trao tận tay người đi đường.

Chị H'Nguốp Niê, Bí thư huyện Đoàn Krông Búk cho biết, chương trình “Tiếp sức đường dài” cho bà con về quê đi qua địa bàn huyện Krông Búk được Ban chỉ huy phòng chống COVID-19 của huyện chỉ đạo thực hiện với mong muốn san sẻ yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong mùa dịch.

Huyện đoàn Krông Búk đã phối hợp Đoàn cơ sở Công an huyện hỗ trợ nhân lực tặng quà, giúp bà con có thêm tinh thần, yên tâm trên chặng đường về quê. Chi phí thực hiện được Ban vận động quỹ cứu trợ phòng chống COVID-19 huyện và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện hỗ trợ.

Mỗi phần quà tiếp sức gồm có bánh mì, 2 chai nước lọc, sữa, 10 khẩu trang y tế… Đến thời điểm này Đoàn đã phát hơn 5.000 suất quà. Đặc biệt, những gia đình về quê xa như Nghệ An, các tỉnh phía Bắc..., ngoài đồ ăn còn được chùa Thiện Hòa hỗ trợ 100 nghìn đồng/gia đình.

Ủy ban phường nấu gần 300 suất cơm/ngày hỗ trợ người dân về quê

Những ngày này, UBND phường Thống Nhất (thành phố Buôn Ma Thuột) triển khai “Bếp cơm xã hội”, nấu tặng 200-300 suất cơm/ngày cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê.

Góc phòng nhỏ dưới tầng trụ sở làm việc trở thành bếp ăn dã chiến nhiều ngày qua. Các cô, chú phường Thống Nhất tất bật mỗi người một việc: Nhặt rau, chiên cá, chuẩn bị gia vị,... Không khí nấu cơm rộn ràng hơn khi có nhiều người mang thêm thực phẩm hỗ trợ “Bếp cơm xã hội”.

Bác Hoàng Tuấn là giáo viên đã về hưu 3 năm, tham gia vào bếp ăn từ đầu năm nay chia sẻ, bếp cơm rất đầm ấm. Vì là việc thiện nên ai nấy đều rất hồ hởi, phấn khởi, cố gắng làm thật sạch sẽ, chu đáo. Mọi người thấy vui vì được góp chút sức nhỏ của mình chia sẻ một phần khó khăn với bà con.

Những suất cơm nóng hổi gồm các món cá, thịt kho, trứng chiên, rau và canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đóng gói cẩn thận chuyển đến tay người dân.

Bà Trịnh Thị Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất cho biết, cùng chia sẻ công việc với tỉnh và thành phố, Ủy ban phường có “bếp cơm xã hội”, triển khai nấu cơm hàng ngày để hỗ trợ người dân ấm lòng trở về.

"Ngày đầu phường phối hợp cùng chùa Khải Đoan trao tặng 1.000 ổ bánh mì. Hôm qua bếp nấu 500 suất cơm tặng bà con. Tùy vào khả năng, những ngày tiếp theo cho tới khi kết thúc, bếp cơm của phường dự kiến mỗi ngày nấu khoảng 200-300 suất; ngoài ra vận động nước uống, nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ thêm cho bà con", bà Ngọc cho biết thêm.

Sáu năm nay, đều đặn, thứ ba và thứ năm hằng tuần, nhiều cán bộ phường Thống Nhất chuẩn bị bánh mì 2.000 đồng và đĩa cơm 5.000 đồng (250 suất cơm/tuần) để hỗ trợ người lao động nghèo. Ngoài những người đến tận nơi ăn, cán bộ phường còn dành 60 suất cơm/tuần trao tận nhà một số người mù, tàn tật, không thể đi lại trên địa bàn. Mục đích của quán là đem lại cho người dân bữa cơm giá rẻ, đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng để làm việc, đặc biệt là bà con lao động. Hiện nay do dịch phức tạp nên hai chương trình này đang tạm dừng.