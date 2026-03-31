Tranh chấp khu du lịch Hava kéo dài, liệu có ‘điểm nghẽn’ nào phía sau?

TPO - Từ đầu tháng 2/2026 đến nay, tranh chấp tại Khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích (Phong Nha – Kẻ Bàng) gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, nhưng phản ứng từ chính quyền cơ sở vẫn mờ nhạt, đặt ra nhiều dấu hỏi, khiến doanh nghiệp phải gửi đơn cầu cứu đến Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ai cũng cho mình đúng!

Theo nội dung Đơn khẩn cầu đề ngày 30/3/2026 của Công ty TNHH MTV NKT, doanh nghiệp này cho biết đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ từ năm 2025 để quản lý, khai thác khu du lịch Hava.

Tranh chấp ngay cổng vào của Khu du lịch Hava.

Doanh nghiệp cho biết đã nộp ngân sách hơn 1,55 tỷ đồng, chi trả tiền lương gần 1,9 tỷ đồng cho hơn 70 lao động địa phương, đồng thời tiếp nhận bàn giao toàn bộ mặt bằng, tài sản theo các biên bản ký ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, từ ngày 4/2/2026, tình hình bắt đầu phát sinh phức tạp. Theo phản ánh, ông Lê Thanh Lợi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ và nhiều cá nhân liên quan đã xuất hiện tại khu du lịch Hava, nói là “tiếp quản công ty”

Nhóm người này có các hành vi như: Tự ý vào khu vực kinh doanh; khóa cửa, giăng dây, ngăn cản hoạt động; xô đẩy, đe dọa công nhân; làm hư hỏng tài sản… Công ty NKT cho rằng, đây là hành vi “chiếm giữ trái phép mặt bằng và tài sản” đang thuộc quyền quản lý hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, phía ông Lê Thanh Lợi lại cho rằng, trước đó đã có văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ gửi Công ty NKT, đồng thời yêu cầu bàn giao mặt bằng, nhưng phía NKT không thực hiện, nên Phù Sa Đỏ phải đến tiếp quản để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.

Ông Lê Thanh Lợi cho rằng, việc bản thân ông và người của ông đến Khu du lịch Hava là “về nhà” nên không thể nói là phía ông Lợi gây rối được.

Giằng co, ngăn cản thi công.

Điểm đáng chú ý, theo đơn của Công ty NKT, Phù Sa Đỏ đã chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên, thay đổi người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, phía Công ty NKT cho rằng: Việc thay đổi nội bộ của Phù Sa Đỏ không làm mất hiệu lực các hợp đồng đã ký trước đó với NKT.

Lập luận này cũng được dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020, quy định doanh nghiệp sau chuyển đổi phải kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Trong khi đó, phía còn lại được cho là không chọn con đường khởi kiện ra tòa, mà sử dụng biện pháp “tác động trực tiếp” tại hiện trường.

Băn khoăn của doanh nghiệp

Điểm gây băn khoăn lớn nhất hiện nay là phản ứng của chính quyền cơ sở. Theo phản ánh từ doanh nghiệp: Sự việc đã được báo cáo đến UBND xã Phong Nha; nhiều lần đề nghị lập biên bản nhưng không được thực hiện; chưa xác định rõ đối tượng gây rối…

Xô đẩy không cho khoá cổng.

Trong bối cảnh vụ việc kéo dài gần 2 tháng, ảnh hưởng ít nhiều đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư, việc chậm trễ xử lý khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Khu du lịch Hava nằm trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới, nơi có yêu cầu rất cao về quản lý, khai thác và bảo vệ. Thế nhưng, một tranh chấp doanh nghiệp lại có thể kéo dài nhiều tuần với những biểu hiện căng thẳng tại hiện trường.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao một vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự lại chưa được xử lý dứt điểm? Trách nhiệm của chính quyền cơ sở đến đâu? Có hay không sự lúng túng về pháp lý, hay tồn tại “điểm nghẽn” trong quá trình xử lý?

Theo phản ánh của Công ty NKT, ngày 30/3, phía người của ông Lê Thanh Lợi đã phá khoá nhà điều hành, cho người sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc phía trong. Ông Trần Đình Thắng, Giám đốc Công ty NKT cho rằng, trong nhà điều hành có rất nhiều tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty NKT. Tuy nhiên, hiện ông Thắng không thể vào trong để biết tài sản của công ty mất - còn ra sao.

Ông Lợi cho người phá khoá để vào bên trong nhà điều hành.

Hiện Công ty TNHH MTV NKT đã gửi đơn khẩn cầu đến Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đề nghị chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Dư luận cũng đang chờ đợi: Một kết luận rõ ràng về bản chất tranh chấp, trách nhiệm của các bên liên quan và đặc biệt là động thái chính thức từ chính quyền…

Bởi lẽ, khi một điểm đến du lịch trọng điểm như Hava còn tồn tại những xung đột kéo dài, câu chuyện không còn là tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, mà đã chạm đến môi trường đầu tư và hình ảnh du lịch của cả địa phương.