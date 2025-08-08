Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tranh cãi việc quân đội Mỹ nâng nước sông cho chuyến nghỉ dưỡng của Phó Tổng thống Vance

Minh Hạnh

TPO - Các kỹ sư quân sự đã nâng mực nước sông Little Miami ở bang Ohio (Mỹ) để các nhân viên mật vụ có thể đảm bảo an ninh cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance trong chuyến đi thuyền cùng gia đình.

7fdc693bf2fd77684262d97ac81204e6.jpg
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Reuters)

Gia đình ông Vance đã có chuyến nghỉ dưỡng bằng thuyền vào đúng sinh nhật lần thứ 41 của phó tổng thống.

Tuy nhiên, chuyến đi này vấp phải chỉ trích sau khi tờ The Guardian đưa tin mực nước sông Little Miami đã được nâng lên để phục vụ gia đình ông Vance.

Bà Taylor Van Kirk - người phát ngôn của Phó Tổng thống Vance - nói rằng ông không hề biết về yêu cầu thay đổi lưu lượng nước chảy vào sông Little Miami hôm 2/8.

"Các nhân viên mật vụ thường áp dụng những biện pháp bảo vệ mà phó tổng thống hoặc nhân viên của ông không hề hay biết, như trường hợp cuối tuần trước", bà Van Kirk nói.

Ông Anthony Guglielmi - người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ - xác nhận, cơ quan này đã yêu cầu lực lượng công binh tạm thời tăng lưu lượng nước từ hồ Caesar Creek được nối với sông Little Miami, vì lý do an ninh.

Dữ liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy, mực nước hồ Caesar Creek giảm từ ngày 1 đến 2/8, và mực nước sông Little Miami dâng cao vào ngày hôm đó.

Loại thuyền được Cơ quan Mật vụ sử dụng cho mục đích an ninh hoặc sơ tán khẩn cấp thường được lắp động cơ và cần vùng nước sâu hơn để hoạt động, ông nói. Những chiếc thuyền nhỏ hơn như loại mà gia đình ông Vance sử dụng, chẳng hạn như thuyền kayak và xuồng, có thể hoạt động ở vùng nước nông hơn.

Ông Guglielmi cũng cho biết, Cơ quan Mật vụ và các quan chức an toàn công cộng địa phương đã thực hiện một chuyến thị sát trước chuyến đi. Khi đó, một trong những chiếc thuyền cứu hộ đã mắc cạn, cho thấy mực nước quá thấp.

Ông Eugene Pawlik - người phát ngôn của lực lượng công binh lục quân - khẳng định, những thay đổi về dòng chảy là một "quá trình lặp lại" trong suốt cả năm tùy thuộc vào thời tiết và các yếu tố khác. Sự thay đổi dòng chảy không ảnh hưởng xấu đến mực nước thượng lưu hay hạ lưu.

Minh Hạnh
NY Times
#Mỹ #Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance #nghỉ dưỡng #sông Little Miami

Xem thêm

Cùng chuyên mục