Tranh cãi mới về Meghan Markle

TPO - Sau khi đổi tên thương hiệu phong cách sống, Meghan Markle đối mặt với những rắc rối mới, bao gồm bị cản trở trên Instagram và đứng trước nguy cơ bị kiện.

Thay đổi gây tranh luận

Ngày 18/2, Meghan Markle gây chú ý khi thông báo đổi tên thương hiệu phong cách sống do Nữ công tước xứ Sussex tạo ra từ American Riviera Orchard (ARO) thành As Ever. Động thái này diễn ra trước khi chương trình truyền hình thực tế của Meghan trên Netflix, With Love, Meghan, phát hành khoảng 2 tuần.

“Tôi vui mừng được giới thiệu với các bạn As Ever – thương hiệu mà tôi tạo ra và dồn trái tim mình vào. As Ever có nghĩa là ‘như cách nó luôn như vậy’ hoặc một số người hiểu rằng ‘theo cách như thường lệ’. Nếu các bạn theo dõi kể từ những ngày tôi tạo ra The Tig (blog phong cách sống của Meghan trước khi kết hôn với Harry), bạn sẽ biết điều này không thể đúng hơn đối với tôi. Chương mới này là sự mở rộng của những gì luôn là ngôn ngữ tình yêu của tôi, cùng nhau dệt nên tất cả những gì tôi trân trọng – thực phẩm, làm vườn, thú vui, sống sâu sắc và tìm thấy niềm vui mỗi ngày”, người đẹp sinh năm 1981 chia sẻ.

Trong video đi kèm, Meghan tiết lộ vào năm 2024, cô nghĩ American Riviera là cái tên tuyệt vời vì đại diện cho nơi cô sống (biệt danh của quận Santa Barbara, California). Tuy nhiên, về sau, cô cho rằng cái tên đó khiến các sản phẩm mà cô bán bị giới hạn về mặt địa lý. Do đó, Nữ công tước xứ Sussex chọn lại cái tên cô nghĩ ra từ năm 2022 - As Ever.

Ngay trước thông báo của Meghan, người ta phát hiện cửa hàng có tên ARO trên trang thương mại điện tử Shopify đã đóng cửa. Họ cũng tìm thấy cửa hàng mới tên là As Ever, với hình ảnh chưa từng thấy về cựu diễn viên đang nấu ăn. Bức ảnh này được cho là chụp trong chương trình quảng bá ARO đầu tiên cách đây một năm.

Tuy nhiên, Meghan có vẻ như thực hiện thay đổi vào phút chót. Đường link trước đó là as-ever-store.myshopify.com hiện dẫn người truy cập đến tên miền mới là asever.com. Bức ảnh nấu ăn cũng được đổi sang khoảnh khắc cô nắm tay con gái Lilibet nhảy dây qua bãi cỏ trong khu vườn của biệt thự Montecito.

Động thái này gây ra bình luận trái chiều trong giới chuyên môn. Trên Mail Online, một chuyên gia về thương hiệu nhận định có vẻ mọi thứ diễn ra vội vã. Meghan phải từ bỏ ARO nhưng vẫn tận dụng quảng cáo cũ, khiến người ta hoài nghi có phải cô bị ép buộc không.

Nguồn tin của The Daily Beast chê việc liên tục thay đổi trước khi chính thức ra mắt thương hiệu là “lố bịch”.

Người khác đánh giá: “Bạn sẽ không thấy Kim Kardashian làm điều này. Việc đổi tên vào phút chót cho thấy sự không xác thực”.

Chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams nói với tờ Express: “Việc Meghan ra mắt sớm American Riviera Orchard vào năm 2024 dẫn đến các vấn đề về nhãn hiệu, khiến nó bị trì hoãn. Tên thương hiệu hiện là As Ever. Cô ấy hẳn tuyệt vọng khi phải phối hợp ra mắt với loạt phim With Love, Meghan”.

Trong khi đó, Mark Borkowski, chuyên gia quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng của Anh, lại tin Meghan có chiến thuật thông minh để thu hút sự chú ý.

“Đây không phải là cuộc khủng hoảng bản sắc. Đây là mô hình kinh doanh. Meghan không phải đang loay hoay. Cô ấy đang dao động có chủ đích... Cô ấy càng khó đoán thì càng khó hạ bệ. Cô ấy cố gắng trở thành điều bí ẩn. Sản phẩm cô ấy đang bán? Sự tò mò vô tận về Meghan Markle. Vì vậy, có lẽ cô ấy không mất kiểm soát câu chuyện của mình, mà chúng ta đang mất kiểm soát”, ông Borkowski bình luận.

Meghan không bình luận gì về các ý kiến trên, đồng thời khóa bình luận trên trang cá nhân.

Rào cản cho Meghan

Sau khi tiết lộ American Riviera Orchard vào ngày 14/3/2024, Meghan lập trang Instagram @americanrivieraorchard, thu hút gần 600.000 người theo dõi. Tuy nhiên, vợ Hoàng tử Harry có thể gặp khó khăn nếu làm điều tương tự với As Ever. Lý do là những tài khoản xung quanh cái tên này đều được sử dụng chỉ vài giờ sau khi mẹ hai con công bố tên mới.

Tài khoản @AsEver đã có người dùng nhưng đặt ở chế độ riêng tư, không có ảnh đại diện. Các biến thể khác là @AsEverByMeghan, @AsEverMeghan, @As.Ever.Meghan hay @AsEverMeghan2025... đều có sẵn trên Instagram.

Thực tế này gợi nhớ đến tài khoản @meghan của Nữ công tước xứ Sussex hiện tại. Meghan quay trở lại Instagram vào đầu năm mới và được cho là phải trả tiền cho người dùng khác mới có được @meghan.

Vào thời điểm đó, chuyên gia xây dựng thương hiệu Emily M Austen cho biết trên Femail nhiều khả năng Meghan hoặc nhóm của cô tiến hành đàm phán thông qua bên thứ ba để sở hữu tài khoản mang tên mình, thậm chí phải trả tiền.

“Meghan có thể sử dụng bên thứ 3, đồng nghĩa với danh tính của cô được giữ bí mật. Hầu hết người bán bắt đầu với mức giá tham khảo, có thể từ 200-20.000 USD tùy thuộc vào mức độ mong muốn của người mua”, chuyên gia giải thích,

Trong tình hình hiện tại, Meghan có thể phải trả tiền để mua tên người dùng As Ever nếu cô chưa có.

Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện As Ever đã có người sử dụng làm tên thương hiệu: "Cũng có một cửa hàng ở New York mang tên này. Nó là một cửa hàng quần áo cổ điển có thương hiệu".

Ngày 18/2, Mark Kolski, người sáng lập thương hiệu trùng tên với Meghan, tuyên bố trên Instagram không có liên kết với Nữ công tước xứ Sussex hay đứa con tinh thần của cô. Ông chỉ ra chính thức ra mắt công ty vào năm 2017 sau hai năm triển khai dự án. Công ty có trụ sở tại New York và New Jersey.

Trên The Sun, ông Kolski thừa nhận cảm thấy bất lực vì không thể thực hiện bất kỳ hành động nào để đáp trả việc đổi thương hiệu mới của Meghan. Tuy vậy, theo nam doanh nhân, ông từ chối thay đổi tên thương hiệu quần áo của mình và đang tìm hiểu cách xử lý.

Ông Kolski lo lắng mình chỉ là doanh nghiệp nhỏ khó có thể đối đầu với dự án có sự hỗ trợ về cả quyền lực và tiền bạc của Netflix.

Nếu cái tên này thực sự được đăng ký nhãn hiệu, Meghan có thể phải đau đầu về việc đổi tên một lần nữa.

Năm 2024, cô đăng ký nhãn hiệu ARO nhưng bị từ chối. Sau đó, cô chuyển sang xin đăng ký nhãn hiệu As Ever vào tháng 9 cùng năm nhưng cũng không được toại nguyện. Theo Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ, đơn đăng ký nhãn hiệu cho tên As Ever vẫn đang chờ xử lý.

Trở ngại khác của Meghan liên quan đến việc thay thế từ logo ARO sang hình ảnh cây cọ và hai chú chim ruồi. Bằng cách nào đó, nó có sự tương đồng đáng kể với huy hiệu ngôi làng Porreres trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha).

Thị trưởng Francisca Mora chia sẻ với tờ báo địa phương Ara Balears sự giống nhau này là “siêu thực” và tòa thị chính đang cân nhắc có nên thực hiện hành động pháp lý chống lại Meghan không.

“Tôi không biết cô ấy có đến thăm một số địa điểm du lịch nông nghiệp và nhìn thấy huy hiệu hay không, vì bức ảnh trên trang web của cô ấy được chụp ở Mallorca... Tôi hy vọng nhiều người trên thế giới biết được ở Mallorca có một thị trấn có huy hiệu này”, bà Mora nói.

Trả lời phỏng vấn The Sun, nữ thị trưởng khẳng định không muốn huy hiệu bị bóp méo vì nó thuộc về Porreres. Bà chỉ ra điểm khác biệt là logo của Meghan vẽ hình hai con chim ruồi, còn hai con chim trên huy hiệu chưa xác định được là chim én hay bồ câu (các nhà sử học chưa thể thống nhất.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu Meghan xóa logo khỏi trang web của họ”, bà Francisca Mora nhấn mạnh.