Tiết lộ mới làm sụp đổ hình ảnh Harry và Meghan

TPO - Harry và Meghan một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với bài báo chỉ trích của tạp chí Vanity Fair. Các chuyên gia hoàng gia nhận định những tiết lộ mới nhất làm sụp đổ hình ảnh mà vợ chồng Sussex cố gắng gây dựng, thậm chí hủy diệt giấc mơ Mỹ của họ.

Bài báo chỉ trích Harry và Meghan

Những bộ phim tài liệu do Harry và Meghan có thể không tìm được người xem, nhưng chuyện đời tư của họ luôn là chủ đề được quan tâm hàng đầu, ít nhất ở Mỹ và Anh.

Vợ chồng xứ Sussex một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi tạp chí Vanity Fair xuất bản bài báo “Bên trong tham vọng kinh doanh lớn của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, 5 năm sau khi họ rời khỏi hoàng gia” vào ngày 17/1.

Theo đánh giá tổng quan, tác giả Anna Peele sử dụng bài báo để đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Công tước và Nữ công tước xứ Sussex.

Một trong những tiết lộ gây chú ý nhất là cáo buộc Meghan bắt nạt nhân viên. Nó từng xuất hiện trên báo chí nhiều lần trước đây, nhưng không bao giờ là câu chuyện cũ.

Một nhân viên giấu tên, làm việc với Meghan trong các dự án truyền thông, tiết lộ cựu diễn viên Suits tỏ ra nồng nhiệt và cởi mở khi mới bắt đầu làm việc chung. Tuy nhiên, cô trở nên lạnh nhạt nếu những yêu cầu của mình hoặc Harry không được đáp ứng.

Nguồn tin mô tả quãng thời gian làm việc với Meghan bằng các tính từ như “kinh khủng” và “đau đớn”.

Theo người này, Meghan xem mọi người như những quân cờ trên bàn cờ đam (trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng dành cho hai người) mà cô mặc sức thao túng. Người đẹp sinh năm 1981 còn bị tố không ngần ngại ném người khác cho “bầy sói” bất kỳ lúc nào.

Đồng nghiệp cũ tin rằng môi trường làm việc mà Meghan tạo ra độc hại. Một người làm việc cho Archetypes, chương trình podcast trên Spotify của Meghan bị khai tử vào tháng 6/2023, xin nghỉ việc sau khi podcast lên sóng được 3 tập kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 3/2022.

Không chỉ vậy, một số người thừa nhận phải nghỉ làm trong thời gian dài để tránh bị giám sát, bỏ việc hoặc tìm đến các liệu pháp điều trị dài hạn sau khi làm việc với Meghan.

Nữ công tước bị chỉ trích “làm suy yếu” đồng nghiệp bằng cách nói xấu, gặm nhấm lòng tự trọng của họ giống như nhân vật xấu tính trong Mean Girls.

Nguồn tin nhận xét vấn đề của Meghan là luôn cho rằng bản thân đúng. Theo người này, nếu Meghan thừa nhận thiếu sót của bản thân hoặc nghe ý kiến đóng góp từ người khác thay vì cứ đắm chìm trong suy nghĩ tự xem mình là nạn nhân, nhận thức của cô có thể tốt hơn nhiều.

Trong khi đó, một cựu nhân viên của Spotify cho biết Hoàng tử Harry là người "khó giao tiếp". Anh được cho không muốn dính dáng đến việc kiếm tiền, dồn hết cho Meghan, còn bản thân tập trung công tác từ thiện.

Trong mắt những người thân cận, Meghan giống như phụ huynh của chồng, không chỉ chăm sóc, hỗ trợ mà còn dẫn lối cho hoàng tử tóc đỏ đi.

Dù tham vọng, Harry và Meghan bị những người từng làm việc chung chê không có ý tưởng nào, ngay cả podcast Archetypes cũng do nhân viên nghĩ ra.

Tuy nhiên, không phải lời nhận xét nào về Meghan cũng tiêu cực. Nhà sản xuất Jane Marie, hợp tác với nhà Sussex trong các dự án âm thanh tại công ty Archewell, khẳng định cựu diễn viên là người đáng yêu và chân thành.

Không chỉ bị nhân viên cũ lên án, Harry và Meghan còn không được lòng hàng xóm ở khu Montecito, California, Mỹ. Một số người xem vợ chồng Sussex là "kẻ phản diện địa phương"

Nhà Sussex bị ghét vì biến khu dân cư yên bình thành nơi ồn ào với lượng du khách đổ về ngày một đông, xe cộ đi lại dày đặc và không thể đặt chỗ trước tại Lucky's - nhà hàng bít tết mà Harry và Meghan thường xuyên ghé dùng bữa...

"Họ rời khỏi nước Anh để tránh sự giám sát của báo chí và tất cả những gì họ làm là cố gắng xuất hiện trên báo chí Mỹ", một hàng xóm nói.

Một người Montecitan bất mãn khác mô tả Harry và Meghan là "những kẻ hưởng nhiều đặc quyền và giả tạo nhất hành tinh".

Đòn giáng mới vào vợ chồng Sussex

Bài báo của Vanity Fair gây ra làn sóng phản ứng tiêu cực. Hình tượng của Harry và Meghan trong mắt người Mỹ vốn dần bị hoen ố càng trở nên tệ hại.

Các chuyên gia hoàng gia cảnh báo những tiết lộ mới có thể hủy hoại danh tiếng của nhà Sussex tại xứ cờ hoa trong bối cảnh họ đang chuẩn bị cho các dự án lớn, bao gồm chương trình truyền hình thực tế sắp ra mắt With Love, Meghan.

Tom Bower, cựu nhà báo kiêm người viết tiểu sử hoàng gia người Anh, đánh giá bài báo tác động tiêu cực đến Meghan và những gì cô đang muốn xây dựng.

“Sau khi kiên quyết phủ nhận cáo buộc bắt nạt nhân viên của mình tại Cung điện Kensington, việc cô ta tái hiện hình ảnh nữ công tước khó tính, hành hạ nhân viên đến mức phải điều trị tâm lý là thảm họa ngay trước thềm ra mắt chương trình With Love, Meghan của Netflix. Sau khi đầu tư rất nhiều để xây dựng lại hình tượng người mẹ, người vợ, công dân California đầy yêu thương và chu đáo, những tiết lộ của Vanity Fair làm hỏng nét tươi cười của bà nội trợ hiếu khách này.

Điều tệ hơn đối với Meghan là sự vi phạm thỏa thuận bảo mật thông tin nghiêm ngặt mà tất cả nhân viên của cô ta bị buộc phải ký. Rõ ràng là cơn giận dữ lớn của họ chế ngự nỗi sợ cô ta tìm cách trả thù pháp lý. Đây là một cuối tuần tồi tệ”, tác giả cuốn Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles nhấn mạnh.

Nhà bình luận Richard Fitzwilliams cho rằng danh tiếng của vợ chồng Sussex ở Mỹ có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Việc lấy lại thiện cảm thông qua các hoạt động từ thiện như giúp đỡ nạn nhân cháy rừng ở Los Angeles cũng đổ sông, đổ bể vì bài báo.

Theo chuyên gia quan hệ công chúng người Anh, thái độ thiếu nhiệt tình của khán giả với Harry và Meghan có thể khiến Netflix suy nghĩ lại về việc để With Love, Meghan lên sóng vào ngày 4/3 (dời từ 15/1 do thảm họa cháy rừng), khả năng gia hạn hợp đồng càng thấp.

Ông Fitzwilliams chỉ ra bài báo của Vanity Fair không đưa tin phiến diện, thay vào đó có sự cân bằng và nghiên cứu kỹ càng với các cuộc phỏng vấn từ cả người ủng hộ và chỉ trích nhà Sussex. Điều đó càng gây bất lợi cho đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly, đẩy họ vào tình thế có thanh minh cũng không ai tin.

Chuyên gia thương hiệu Nick Ede lưu ý những cáo buộc xuất hiện vào thời điểm đặc biệt tồi tệ đối với nhà Sussex - đang cố gắng tìm chỗ đứng ở Hollywood.

"Có vẻ như họ không thể làm được điều gì đúng đắn trong mắt giới truyền thông và giờ đây có vẻ như trong mắt những người hàng xóm của họ cũng vậy. Một tạp chí uy tín như vậy lại công khai chỉ trích cặp đôi này chắc chắn gây ra những tác động tiêu cực đến thương hiệu và địa vị của họ. Mọi con mắt đổ dồn vào họ để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thương hiệu của họ liên tục bị tổn hại và có vẻ như tình hình đang thay đổi ở Mỹ. Họ khó có thể khẳng định được vị thế của mình trong giới thượng lưu Hollywood, cũng như được cả nước yêu mến như điều mà họ mong muốn”, MC gốc Scotland phân tích.

Ede nói thêm giấc mơ được Hollywood đón nhận và trở thành nhân vật công chúng được yêu mến của vợ chồng Sussex dường như ngày càng trở nên khó thành hiện thực. Họ không thể làm gì nhiều để giành được sự ủng hộ.