Cảnh khỏa thân gây tranh cãi trong phim có Lisa (BlackPink)

TPO - Patrick Schwarzenegger gây chú ý nhất trong tập đầu của “The White Lotus”. Con trai tài tử Arnold Schwarzenegger khỏa thân hoàn toàn trên màn ảnh, đồng thời tranh cãi vì ám chỉ chuyện tình dục.

Ngày 16/2, The White Lotus - bộ phim truyền hình ăn khách từng thắng 15 giải Emmy - phát sóng mùa 3.

Giống như 2 phần trước, phim tập trung vào những vị khách thượng lưu đến với khu nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất thế giới The White Lotus. Đằng sau vẻ hào nhoáng, họ che giấu những bí mật đen tối. Bối cảnh trong phần mới dịch chuyển từ phương Tây (Hawaii, Mỹ, và Italy) sang hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài ở Thái Lan.

Trong tập một, ngoài thi thể chưa xác định rõ danh tính ở phần mở đầu và màn ra mắt của Lisa trong vai nhân viên khách sạn Mook, gây chú ý nhất là phân cảnh khỏa thân của nam diễn viên Patrick Schwarzenegger, con trai ngôi sao Kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger.

Patrick đảm nhận vai Saxon Ratliff, con trai cả của doanh nhân giàu có Timothy Ratliff (Jason Isaacs) và Victoria (Parker Posey). Gia đình Ratliff gồm 5 người đến khu nghỉ dưỡng với mục đích chính là để con gái thứ Piper (Sarah Catherine Hook) phỏng vấn nhà sư cho luận án đại học. Thành viên còn lại là con trai út Lochlan (Sam Nivola).

Saxon có vẻ ngoài điển trai, nam tính và tính cách tự tin, có chút ám ảnh về tình dục. Nhiều câu thoại của Saxon thể hiện rõ điều này, rõ nhất khi ở trong phòng ngủ cùng em trai Lochlan.

Saxon nhận xét em gái Piper “khá nóng bỏng” nhưng không nghĩ cô từng quan hệ tình dục. Saxon còn nói về việc ở chung phòng với em trai khiến anh có thể tự thỏa mãn bản thân.

Để không bị em trai thấy cảnh không nên thấy, Saxon bước vào phòng tắm trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn. Điều gây tranh cãi là trong lúc Saxon loay hoay bật phim 18+, Lochlan nhìn chằm chằm vào cơ thể không mảnh vải che của anh trai, còn có hành động bặm môi. Khi Saxon nhận ra và đóng cửa phòng tắm, Lochlan chột dạ.

Tình tiết này tạo ra cuộc thảo luận trong cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng Lochlan có tình cảm sai trái với anh trai.

Cư dân mạng bình luận: “Chuyện loạn luân gì đang xảy ra vậy?”, “Không, họ sẽ không dám đi theo hướng tôi nghĩ về nhân vật của anh ấy đâu. Phải không?”, “Saxon cần phải giảm mức độ đáng sợ của mình xuống. Anh ta thật đáng sợ”, “Saxon thực sự kỳ lạ và khiến bạn không thoải mái khi xem”, “Cảm giác mối quan hệ anh chị em trở nên biến chất”, “Thật là một gia đình kỳ lạ”, “Anh ta miêu tả em gái mình là nóng bỏng đúng không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”...

Trước phản ứng của dư luận, Patrick tỏ ra thích thú. Anh chia sẻ một số bình luận ghét bỏ vai diễn Saxon và thêm biểu tượng cảm xúc mặt cười vào.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào ngày 17/2, nam diễn viên sinh năm 1993 khẳng định không lo lắng gì về việc quay cảnh khỏa thân vì anh tin tưởng vào đạo diễn Mike White - người mà Patrick nhận xét luôn vượt qua mọi giới hạn, nói và làm những điều điên rồ.

Arnold Schwarzenegger cũng tỏ rõ sự tự hào về con trai: “Thật là một chương trình tuyệt vời! Tôi ngạc nhiên khi biết thằng bé có cảnh khỏa thân, nhưng tôi có thể có phản ứng gì đây”.

The White Lotus 3 có khởi đầu thành công ngoài sức mong đợi. Theo The Hollywood Reporter, bộ phim truyền hình HBO thu hút 2,4 triệu người xem trên đa nền tảng vào đêm công chiếu (16/2), tăng 57% so với màn ra mắt của phần 2 (1,5 triệu người xem).

Sau 36 giờ, HBO thông báo số người xem tăng lên 4,6 triệu, gấp đôi lượng khán giả cho tập đầu tiên của mùa thứ 2 trong cùng khoảng thời gian. Lượt xem ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh tăng hơn gấp ba lần so với tập đầu tiên của mùa 2.