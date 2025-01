Lisa (BlackPink) nhận chỉ trích

TPO - Lisa gửi lời chúc Tết âm lịch Trung Quốc tạo tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nói cô thiếu nhạy cảm về văn hóa và đang nịnh fan Trung.

Lisa nhận chỉ trích gay gắt

Trên sóng livestream hôm 27/1, Lisa gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ Trung Quốc. Khi được nhân viên (staff) nhắc nhở cụm từ “Lunar new year” (Tết âm lịch), Lisa đã nói: "Happy lunar new year” sau đó kèm câu “Happy Chinese lunar new year" (Chúc mừng Tết âm lịch Trung Quốc).

Lời chúc Tết khiến Lisa leo hotsearch Weibo. Cô được cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ vì tôn trọng văn hóa nước này. Tuy nhiên nhiều khán giả tức giận và chỉ trích Lisa dùng từ "Chinese" và "Lunar" trong câu chúc là thiếu nhạy cảm văn hóa, bởi Tết Nguyên đán không chỉ thuộc về Trung Quốc mà còn là dịp lễ quan trọng ở nhiều quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc, Singapre...

Một số ý kiến cho rằng nữ thần tượng nhóm BlackPink “nịnh” fan Trung sau thời gian bị chỉ trích, xóa sổ mạng xã hội vì nhảy thoát y ở hộp đêm Crazy Horse Paris. Trước đó, Lisa là thành viên duy nhất của BlackPink hoạt động năng nổ ở thị trường Hoa ngữ nhưng gần như "biến mất" sau vụ múa khỏa thân ở Pháp.

Năm 2023, Danielle của nhóm nhạc nữ NewJeans phải lên tiếng xin lỗi vì gọi Tết Nguyên đán là Tết Trung Quốc. Cô nói đã nhận ra sai lầm và xóa ngay lập tức, nhưng không thể cứu vãn bởi tin nhắn đã được nhiều người chụp lại.

“Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn của nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Hàn Quốc, nên cách gọi của tôi là không phù hợp. Tôi vô cùng hối hận. Tôi xin lỗi vì khiến các bạn bị tổn thương hoặc thất vọng vì điều này. Tôi không quên điều này và sẽ cố gắng thận trọng, suy nghĩ thấu đáo hơn kể từ bây giờ. Tôi một lần nữa xin lỗi” - nữ thần tượng gốc Australia nói trong bài đăng.

Vì sao tranh cãi xảy ra?

"Happy lunar new year" là cách chúc phổ quát và trung lập hơn vì Tết Nguyên đán không chỉ là lễ hội của người Trung Quốc mà còn được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á khác, như Việt Nam (Tết), Hàn Quốc (Seollal), Mông Cổ (Tsagaan Sar) và Singapore.

Cách gọi này tránh việc đồng nhất Tết Nguyên đán với văn hóa Trung Quốc, đặc biệt khi các quốc gia có lịch sử, phong tục, và truyền thống riêng biệt liên quan đến ngày lễ này.

Ở góc độ nhận diện văn hóa, người Việt Nam, Hàn Quốc hay các quốc gia khác không muốn bị "đồng hóa" văn hóa qua cách gọi "Chinese lunar new year", cho rằng Tết Nguyên đán là phần không thể thiếu trong bản sắc dân tộc.

Không ít người phương Tây có xu hướng liên kết lịch âm với Trung Quốc vì tầm ảnh hưởng lớn của nước này. Điều này dẫn đến hiểu lầm rằng Tết Nguyên đán chỉ liên quan đến Trung Quốc.

Để tránh tranh cãi, nhiều người nổi tiếng thường sử dụng "Happy lunar new year", bởi cách gọi này trung lập hơn và bao hàm được tất cả nền văn hóa đón Tết Nguyên đán.