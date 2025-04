Phản ứng mới của Thùy Tiên

TPO - Thùy Tiên tiếp tục khóa bảo vệ trang cá nhân sau khi ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram có 2,8 triệu người theo dõi. Fanpage 2,7 triệu người theo dõi và TikTok hơn 5,5 triệu followers cũng bị khóa ngày 6/4.

Trưa 9/4, Thùy Tiên chuyển tài khoản Facebook từ chế độ công khai thành "Đã khóa bảo vệ trang cá nhân". Chỉ bạn bè mới nhìn thấy những gì cô chia sẻ trên trang.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tiền Phong, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cũng ẩn toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân. Bài viết duy nhất còn lại trên tài khoản của Thùy Tiên là bức ảnh bìa khoảnh khắc cô đăng quang Miss Grand International từ tháng 12/2021.

Trước đó, Thùy Tiên ẩn fanpage 2,7 triệu người theo dõi. Kênh TikTok hơn 5,5 triệu người theo dõi của hoa hậu cũng được ẩn trong đêm. Hơn 1.060 bài viết trên Instagram hơn 2,8 triệu người theo dõi cũng bị ẩn hoặc xóa đi.

Hiện, tài khoản Threads có tick xanh của Thùy Tiên - với loạt bài đăng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh - với hơn 762.000 người theo dõi vẫn còn nguyên.

Thùy Tiên có động thái khóa hết toàn bộ trang cá nhân sau vụ fanpage hơn 20 triệu người thích của Dior xóa hình ảnh của cô trong bài viết ngày 5/3. Hãng thời trang xa xỉ cũng gỡ tag tài khoản "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" lúc 15h42 ngày 7/4.

Thùy Tiên trước đó được giới thiệu là Friend of House (bạn thân thương hiệu) của Dior. Hình ảnh cô dự sự kiện của hãng thời trang xa xỉ tại Paris Fashion Week, Pháp ngày 4/3 nhận được nhiều sự chú ý.

Sáng 9/4, Launchmetrics thống kê giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - MIV) của Thùy Tiên khi lần đầu dự Paris Fashion Week với vai trò Friend of the House là 1,8 triệu USD. Thùy Tiên tạo giá trị truyền thông cao nhất thuộc bảng xếp hạng Influencers vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế như Mariam Mohammad, Jimmy Donaldson, Camila Coelho...



Tối 4/4, dư luận xôn xao thông tin Phạm Quang Linh Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt về tội Sản xuất hàng giả và Lừa dối khách hàng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 cá nhân gồm Nguyễn Phong, SN 1986 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life, Lê Tuấn Linh, SN 1989 - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, địa chỉ thường trú tại TP Thủ Đức, TPHCM, Lê Thành Công - SN 1989, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt.

Xoay quanh vụ việc liên quan Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị khởi tố, Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 15/3-15/5, phục vụ việc điều tra.