Trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho thanh niên

TPO - Hơn 150 cán bộ Đoàn – Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được truyền đạt các nội dung nhận diện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những tác động, ảnh hưởng trong khai thác, sử dụng thông tin trên không gian mạng.

Trong thời đại 4.0, không gian mạng ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là nơi giới trẻ học tập, trao đổi thông tin và kết nối với cộng đồng.

Để rèn luyện ý thức, kỹ năng và thái độ đúng đắn trong việc chia sẻ thông tin trên không gian mạng, hơn 150 cán bộ Đoàn – Hội Đắk Lắk đã được tham gia 2 chuyên đề chính: “Những tác động, ảnh hưởng trong khai thác, sử dụng thông tin trên không gian mạng” và “Thông tin tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội cần lưu ý hiện nay”; chuyên đề “Kiến thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng”.

Chuyên đề: “Những tác động, ảnh hưởng trong khai thác, sử dụng thông tin trên không gian mạng” và “Thông tin tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội cần lưu ý hiện nay”, do trung tá Lê Thị Thu Hòa – Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chia sẻ.

Chuyên đề mang đến cái nhìn sâu sắc, thực tế và kịp thời về những diễn biến phức tạp trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là các yếu tố có thể tác động đến an ninh, trật tự tại địa phương và trong công tác Đoàn – Hội. Qua chuyên đề, học viên nhận thức được việc khai thác, sử dụng thông tin trên không gian mạng có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội như thế nào.

Không chỉ trang bị kiến thức, nội dung chuyên đề còn giúp học viên rèn luyện tư duy cảnh giác, chủ động phòng ngừa và ứng xử linh hoạt trước các tình huống nhạy cảm, góp phần giữ gìn ổn định trong tổ chức và cộng đồng.

Qua buổi chia sẻ, mỗi cán bộ Đoàn – Hội nhận thức rõ vai trò của mình trong việc lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời là nhân tố tích cực bảo vệ sự bình yên của môi trường học đường, mạng xã hội và các hoạt động thanh niên.

Đến với chuyên đề “Kiến thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng”, trung tá Lê Thị Thu Hòa đã chia sẻ những nội dung thiết thực, giúp học viên nâng cao nhận thức, cảnh giác và kỹ năng ứng phó trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Chuyên đề không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn khơi gợi tinh thần chủ động, bản lĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường mạng tích cực.