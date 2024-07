Trang bị quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và luật an toàn thông tin mạng cho thanh niên Thanh Hóa

TPO - Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thanh Hóa được truyền đạt các nội dung nhận diện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Ngày 13/7, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và luật an toàn thông tin mạng năm 2024 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tại hội nghị, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và đồng chí Trần Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin Truyền thông truyền đạt các nội dung: nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội hiện nay; luật an toàn thông tin mạng và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được thông tin tổng quan về tình hình phát triển cũng như những tác động, ảnh hưởng của internet, mạng xã hội đến đời sống xã hội; những yêu cầu cấp thiết của việc bảo vệ đất nước, an ninh quốc gia trên không gian mạng. Trên cơ sở đó, đoàn viên, thanh niên được trang bị các kiến thức, kỹ năng nhận diện, biện pháp, hình thức đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng; tập huấn quy trình đấu tranh trên không gian mạng; kỹ năng tạo lập trang, nhóm Facebook, Zalo để tuyên truyền, chia sẻ thông tin tích cực...

Đối với việc tiếp thu các nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và Luật An toàn thông tin mạng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo thói quen tích cực, chuẩn mực đạo đức trong các hành vi ứng xử của đoàn viên, thanh niên trên mạng xã hội; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về an ninh mạng và biết cách phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng trong các lĩnh vực đời sống, biết tự bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro trong môi trường mạng.

Chị Phùng Tố Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa chia sẻ, các kiến thức mà báo cáo viên chia sẻ, truyền đạt sẽ giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên khai thác hiệu quả tối đa các tính năng, tiện ích của không gian mạng để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới và góp phần triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.