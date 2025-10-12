Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trấn Thành đối diện “bản sao” Hari Won, dàn Anh Trai - Chị Đẹp - Em Xinh hội ngộ

Như Lê

HHTO - Teaser chính thức của A.I LÀ AI? vừa ra mắt đã gây tò mò khi hé lộ loạt tình huống vừa kịch tính, vừa hài hước. Dàn nghệ sĩ đình đám gồm Trấn Thành, dàn Anh Trai - Chị Đẹp - Em Xinh lần đầu đối diện với “song trùng” của chính mình ngay trên sóng truyền hình.

Ngay từ những giây đầu tiên của teaser, Trấn Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi đối diện với hình ảnh “giống vợ đến khó tin”. Từ thần thái, cử chỉ cho đến giọng nói - “phiên bản” mới của Hari Won khiến không chỉ Trấn Thành mà cả trường quay sững sờ. Bên cạnh đó, danh tính thật sự của “vị khách đặc biệt” này được bỏ ngỏ, càng khiến khán giả thêm tò mò.

host-tran-thanh.jpg

Teaser chương trình cũng hé lộ loạt tên tuổi nổi bật của V-Biz cùng góp mặt như: Diễn viên Đinh Ngọc Diệp, “Thám tử Kiên” Quốc Huy, Hoa hậu Tiểu Vy, hai diva Hà Trần và Mỹ Linh, cùng những gương mặt được yêu mến như Minh Hằng, Tóc Tiên, Thuận Nguyễn và Uyển Ân,... Tham gia A.I LÀ AI?, dàn nghệ sĩ đa thế hệ sẽ đối diện với phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình, mở ra nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Điểm đặc biệt khiến teaser A.I LÀ AI? thu hút sự quan tâm là phần xuất hiện của những “song trùng A.I” - các phiên bản ảo được tái tạo giống hệt các nghệ sĩ thật. Từ Minh Hằng, Lê Giang, Đông Nhi đến Văn Mai Hương, mỗi nghệ sĩ đều phải đối diện với một “phiên bản khác” của chính mình - giống đến mức khó tin. Khoảnh khắc người thật và bản sao cùng xuất hiện và tương tác trong một khung hình gây tò mò lớn cho khán giả.

Bên cạnh đó, chương trình còn mở ra loạt tình huống kịch tính xen lẫn giải trí giữa các nghệ sĩ khi đối mặt với “song trùng” hoàn hảo của chính mình. Nam diễn viên trăm tỷ Quốc Anh nghi ngờ Tiểu Vy ngồi cạnh mình là A.I, trong khi Trung Quân Idol thừa nhận rằng bản sao AI còn giống Văn Mai Hương hơn cả bản gốc. Những phân đoạn các nghệ sĩ trở thành “thám tử”, đưa ra các câu hỏi, lập luận sắc bén để “lật mặt” song trùng hứa hẹn sẽ mang đến những màn “đấu trí” vừa hấp dẫn, vừa thú vị.

hariwon-soc-vi-song-trung-qua-giong-minh.jpg
dinh-ngoc-diep.jpg

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ về chương trình: “Tiên không phủ nhận sự thông minh, tiện lợi mà A.I mang lại cho cuộc sống của mình. Chính vì vậy, khi nghe về format của chương trình, Tiên thấy đây là một gameshow thú vị - không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khán giả nhìn nhận A.I theo hướng tích cực và cởi mở hơn".

A.I LÀ AI? là chương trình truyền hình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ deepfake để tái tạo hình ảnh, giọng nói và biểu cảm của nghệ sĩ, tạo ra những “bản sao ảo” chân thật. Những “bản sao ảo” này không chỉ xóa nhòa ranh giới giữa thật và ảo, mà còn gợi mở nhiều câu hỏi về cảm xúc, bản sắc và giá trị con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

minh-tuyet.jpg
Chương trình A.I là AI? dự kiến lên sóng trên FPT Play vào 20h30 Thứ 6 hàng tuần từ ngày 24/10.
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#A.I LÀ AI #Trấn Thành #bản sao AI #sao Việt #truyền hình công nghệ

