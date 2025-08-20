Trải nghiệm ô tô chạy trên đường lòng chảo ở đảo nhiệt đới

TPO - Ô tô đổ đèo, leo dốc, nghiêng người trên đường cao tốc hình lòng chảo mang đến nhiều phấn khích dù có chút sợ hãi cho người ngồi trên xe.

Trong khuôn viên rộng 84 héc-ta, khu vực thử nghiệm của Công ty TNHH Thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam (Trung Quốc) có đường thử với 30 loại mặt đường thuộc 18 hạng mục, tổng chiều dài khoảng 8.000 mét, chia thành 4 làn thử nghiệm chính; đường cao tốc bê tông xi măng, tổng chiều dài hơn 6.000 mét, ba làn xe, tốc độ thiết kế 150 km/h; cầu vượt dài 344 mét...

Ban đầu xe chạy chậm trên đường bằng phẳng. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Trải nghiệm "Fast and Furious"

Nói tiếng Anh lưu loát, nữ nhân viên của Công ty giới thiệu về các hoạt động thử nghiệm thực tế trước khi nhà sản xuất ô tô tung ra thị trường.

Việc thử nghiệm trên đường để đánh giá hiệu suất của xe trên nhiều loại địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau, thử nghiệm khí hậu để đánh giá khả năng vận hành của xe trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nóng, lạnh, mưa, bùn)...

Nghe đến đây, chúng tôi ba chân bốn cẳng leo lên xe muốn được trải nghiệm luôn.

Lúc đầu, xe đi đường bằng không sao, cả hội nói cười ríu rít. Nhưng khi đến đoạn đường sỏi, đường sống trâu, đường ổ gà, nhất là đường xuống dốc tuột, chỉ thấy tiếng xuýt xoa rồi la làng.

Khu thử nghiệm của Công ty TNHH Thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam. Ảnh: Thanh Đoá.

Nhưng chưa thấm vào đâu so với đường lòng chảo. Xe chạy phía trước vẫn thấy bình thường mà sao xe mình nghiêng lệch đi, cả hội lặng đi vì sợ, kiểu như đang ngồi máy bay bỗng nhiên rơi vào vùng nhiễu động tưởng rơi. Cứng cả người, thót cả tim! Không khác gì nhập vai trong phim bom tấn Hollywood "Fast and Furious".

Xe thử nghiệm trên đường lòng chảo 3 làn xe với tốc độ 80, 120 và 150 km/h. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Lúc xuống xe, đầu óc vẫn hơi bung biêng, chúng tôi hỏi bác tài là lái xe thử nghiệm nhiều năm, bác thấy dòng xe nào có chất lượng "ổn áp" hơn cả, bác cười không nói, chỉ chiếc xe dán kín thân loang lổ hình đen trắng kiểu lượn sóng bảo: Xe mới người ta còn giữ bí mật cả hình thức nữa là... Đành đi gặng hỏi tài xế khác, bác tài nhẹ mồm nhẹ miệng bảo: Xe đắt tiền thì hiệu suất cao, khả năng tăng tốc, phanh, vận hành trong các điều kiện lái khác nhau là ổn hơn cả.

Nguỵ Vi, anh bạn người Trung Quốc đứng cạnh chúng tôi, nói bằng tiếng Việt rất sõi: "Tiền nào của nấy mà". Nghe vậy, chúng tôi cùng phá lên cười.

Sau đó, chúng tôi lại leo lên xe khác để cùng thử nghiệm trên đường công cộng (đánh giá khả năng vận hành của xe trong điều kiện giao thông thực tế), thử nghiệm hiệu suất (đánh giá khả năng tăng tốc, phanh...), thử nghiệm bổ sung (nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khả năng chống ăn mòn cao...).

Xe thử nghiệm trên đường kiểu đô thị. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam, ông Yao Daming, nói rằng hầu hết ô tô được thiết kế ở vùng khí hậu ôn đới, nhưng khắp Đông Nam Á, Nam Mỹ và một số khu vực ở châu Phi, nhiều xe phải hoạt động trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cao, trên địa hình gồ ghề, trong khi đó Hải Nam là đảo nhiệt đới duy nhất ở Trung Quốc, còn Công ty giàu kinh nghiệm thử nghiệm ô tô (từ năm 1958, tham gia phát triển nhiều tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành, sở hữu 22 bằng sáng chế quốc gia).

"Chúng tôi chuẩn bị cho xe cộ sẵn sàng cho thế giới thực, đặc biệt là trong môi trường nóng ẩm và đầy thách thức. Từ xe điện đến xe tải hạng nặng, mọi phương tiện được thử nghiệm tại đây đều phải chứng minh được khả năng tồn tại tốt trong điều kiện nhiệt đới”, ông nói.



Xe điện, xe tự lái

Trong bối cảnh xe điện đang phát triển, Công ty quy hoạch và xây dựng khu vực thử nghiệm xe sử dụng năng lượng mới rộng 100.000 m², sẵn sàng cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho các công ty ô tô, trường đại học trong và ngoài nước.

Ngay từ năm 2021, Hải Nam đã cấp phép thử nghiệm xe tự lái trên một số tuyến đường công cộng. Những xe đầu tiên được trang bị bốn radar laser, một camera thông minh, năm radar sóng milimet (MMW) và nhiều cảm biến có độ chính xác cao, có thể phát hiện mọi thứ xung quanh xe, kể cả người đi bộ ở khoảng cách hơn 200 mét, theo Sở Công nghiệp và Công nghệ thông tin tỉnh Hải Nam.

Người dân Hải Nam có vẻ chuộng xe điện (ảnh chụp ngày 19/8 ở thành phố Quỳnh Hải). Ảnh: Xuân Nguyễn.

Hải Nam đã phê duyệt việc sử dụng một số đường mở để thử nghiệm xe tự lái trên chiều dài 129,2 km, bao gồm các thành phố Hải Khẩu, Tam Á, Văn Xương và Quỳnh Hải. Một đoạn đường cao tốc Hải Khẩu-Quỳnh Hải G9812 đã được chỉ định cho thử nghiệm đường cao tốc.