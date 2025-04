Trả thưởng cho người thắng kiện vụ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ bị rách

TPO - Sau thời gian khởi kiện và được tòa tuyên thắng, bà Nguyễn Thị Nguyệt - người trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng với tờ vé số bị rách - đã nhận thưởng từ Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Huế.

Ngày 29/4, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Huế tiến hành trả thưởng cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - người vừa thắng kiện trong vụ tranh chấp trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.

Việc chi trả được thực hiện sau khi bản án của TAND thị xã Hương Thủy (TP Huế) có hiệu lực, buộc công ty xổ số phải trả thưởng cho bà Nguyệt. Sau khi hoàn tất các thủ tục, bà được nhận 1,8 tỷ đồng (đã khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định) bằng hình thức chuyển khoản.

Trước đó, vào ngày 13/10/2024, bà Nguyễn Thị Nguyệt mua 2 tờ vé số truyền thống do Công ty Xổ số Kiến thiết Huế phát hành. Trong đó, một tờ trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng và tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do gặp mưa khi đi làm, cả hai tờ vé số đều bị ướt. Dù đã sấy khô, tờ trúng giải đặc biệt bị rách phần đuôi dãy số, tờ còn lại bị co rúm.

Công ty xổ số chỉ đồng ý chi trả phần thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ, từ chối chi trả giải đặc biệt do vé bị hư hỏng. Không đồng tình với quyết định này, bà Nguyệt đã khởi kiện ra TAND thị xã Hương Thủy và được tòa tuyên thắng kiện.