Công ty xổ số TPHCM lãi đậm

TPO - 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM đạt doanh thu gần 5.500 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày thu về gần 30 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 787 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 với doanh thu đạt gần 5.500 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu đến từ kinh doanh xổ số truyền thống và xổ số cào chiếm tới gần 5.380 tỷ. Tương ứng mỗi ngày, doanh nghiệp xổ số thu về gần 30 tỷ đồng doanh thu.

Trong 6 tháng qua, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM tăng 7% lên 66 tỷ đồng nhưng có thêm lợi nhuận khác gần 800 triệu đồng. Kết quả, doanh nghiệp xổ số TPHCM lãi sau thuế hơn 787 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM.

Như vậy, doanh thu của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM đã đạt hơn 47% kế hoạch đặt ra (13.683 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt gần 59% kế hoạch đặt ra (1.687 tỷ đồng).

Tại thời điểm ngày 30/6, giá trị tổng tài sản của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM đạt gần 3.100 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi gần 2.100 tỷ đồng, tăng 10%. Hàng tồn kho chỉ hơn 27 tỷ đồng. Hiện tại, công ty có nợ ngắn hạn hơn 886 tỷ đồng nhưng không có nợ vay.

Năm 2023, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM đạt tổng doanh thu gần 12.280 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đạt hơn 11.879 tỷ đồng, bằng 108% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế gần 1.664 tỷ đồng, đạt gần 113% so với kế hoạch. Các khoản thuế và phải nộp ngân sách nhà nước hơn 4.388 tỷ đồng, đạt hơn 114% so với kế hoạch.

Năm ngoái, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM phát hành 1.264 triệu vé xổ số truyền thống mệnh giá 10.000 đồng - trị giá phát hành 12.640 tỷ đồng, 57.171.000 vé xổ số cào biết kết quả ngay mệnh giá 10.000 đồng. Giá trị phát hành đạt hơn 517 tỷ đồng.